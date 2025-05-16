Прибыль крупнейшего производителя огурцов в Эстонии падает уже несколько лет подряд

Если в прошлом году производитель овощей получил операционную прибыль почти в 83 000 евро, то годом ранее эта сумма составляла более 750 000 евро. Прибыль Grüne Fee Eesti падает уже несколько лет подряд.

Руководитель компании Кристо Айзенберг пояснил, что причиной снижения прибыли стало увеличение издержек, при этом самое значительное влияние оказал рост цен на энергоносители.

Например, если в 2022 году расходы на электроэнергию составляли около 300 000 евро в месяц, то сейчас - 700 000-800 000 евро: «Мы приложили довольно серьезные усилия, чтобы хотя бы выйти в прибыль».