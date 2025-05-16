Фото Из Таллинна – на фронт: крупнейшая автоколонна отправилась в Украину

Российское наступление на фронте протяжённостью более тысячи километров требует от Украины огромного количества техники.

Руководитель Украинского культурного центра Богдан Лютюк рассказал Postimees, что потребности украинцев в поддержке гораздо больше, чем мы в силах обеспечить.

По его словам, особенность этого конвоя в том, что активистам удалось заполучить несколько 4x4-микроавтобусов.

«Сейчас идёт война дронов, и обычный внедорожник для подразделения БПЛА не подходит. Дроны очень разные – некоторые достигают нескольких метров в длину. Автобусы Volkswagen хорошо подходят для бездорожья, к тому же, на них устанавливают специальные шины», – говорит Лютюк.

Богдан Лютюк. Фото: Sander Ilvest

Кроме того, продолжает он, очень полезны и командные автомобили, где впереди могут разместиться семь человек, а сзади расположен кузов для техники, как, например, у Ford Transit.

«Такие машины отлично подходят и для подразделения дронов, у нас их несколько, - дополняет картину Лютюк. - Кроме того, у Ford Transit есть кран, так что можно перевозить и крупногабаритные вещи».

Автомобили закупались по всей Эстонии, часть – в Финляндии. 4x4-фургоны – финские.

Богдан Лютюк с благодарностью отметил, что большую помощь оказали жители Южной Эстонии.