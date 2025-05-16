Фото Из Таллинна – на фронт: крупнейшая автоколонна отправилась в Украину

Накануне у кузницы в таллиннском квартале Крулли выстроилась колонна из 34 автомобилей, которая отправилась в Украину, чтобы поддержать военные подразделения на передовой. По имеющейся информации, это пока самый крупный конвой, подготовленный, собранный и оснащённый Украинским культурным центром.
Российское наступление на фронте протяжённостью более тысячи километров требует от Украины огромного количества техники.
Руководитель Украинского культурного центра Богдан Лютюк рассказал Postimees, что потребности украинцев в поддержке гораздо больше, чем мы в силах обеспечить.
По его словам, особенность этого конвоя в том, что активистам удалось заполучить несколько 4x4-микроавтобусов.
«Сейчас идёт война дронов, и обычный внедорожник для подразделения БПЛА не подходит. Дроны очень разные – некоторые достигают нескольких метров в длину. Автобусы Volkswagen хорошо подходят для бездорожья, к тому же, на них устанавливают специальные шины», – говорит Лютюк.
Кроме того, продолжает он, очень полезны и командные автомобили, где впереди могут разместиться семь человек, а сзади расположен кузов для техники, как, например, у Ford Transit.
«Такие машины отлично подходят и для подразделения дронов, у нас их несколько, - дополняет картину Лютюк. - Кроме того, у Ford Transit есть кран, так что можно перевозить и крупногабаритные вещи».
Автомобили закупались по всей Эстонии, часть – в Финляндии. 4x4-фургоны – финские.
Богдан Лютюк с благодарностью отметил, что большую помощь оказали жители Южной Эстонии.
«Везде нас принимали тепло и доброжелательно. Даже когда покупали машины в русскоязычном Ида-Вирумаа – сначала мы были настороже, вдруг станет известно, куда будут отправлены автомобили, и люди отреагируют негативно, – но никаких проблем не возникло, там люди тоже оказались дружелюбными. И при оформлении документов они проявили доброжелательность, так что впечатления у нас остались самые приятные. К тому же, эти автомобили отличного качества», - делится подробностями Лютюк.
Что касается пожертвований, то деньги поступали, в основном, на счёт Украинского культурного общества от самых обычных жителей Эстонии – врачей, водителей, предпринимателей и других. Были и довольно крупные суммы, в том числе из-за границы.
Среди тех, кто приехал за машинами, были раненые украинские бойцы с передовой, которые сейчас служат в тылу.
По словам руководителя Украинского культурного центра, это серьёзные, но в то же время очень открытые и добрые люди.
«Особое чувство – общаться и находиться рядом с ними. Встречаясь с украинскими фронтовиками, я и раньше замечал, что, несмотря на то, сколько зла они повидали, они сохраняют человечность и остаются нормальными людьми», – отмечает он.
«Они гордятся своей культурой. Они взяли с собой флаг и прошли с ним по улицам Таллинна», – дополняет картину Богдан Лютюк.
«Лик мужества»
В таллиннском квартале Крулли в пятницу открывается благотворительная выставка «Лик мужества. Несокрушимые защитники Азовстали».
Экспозиция подготовлена совместно Эстонским военным музеем – музеем генерала Лайдонера, Vabamu и Национальным историческим музеем Украины.
20 мая исполнится три года с момента падения Мариуполя – именно в этот день территорию завода «Азовсталь» покинули все оборонявшиеся украинские военные. Предприятие до последнего дня оставалось последним бастионом защитников Мариуполя.