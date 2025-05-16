Полиция Лондона обвинила гражданина Украины в поджоге дома премьера Стармера

В полиции предполагают, что к поджогам авто и двух домов, связанных с британским премьер-министром Киром Стармером, причастен 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович. О мотивах обвиняемого не сообщается.
Обвинения в поджоге двух домов и автомобиля, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, предъявлены 21-летнему гражданину Украины Роману Лавриновичу, сообщает в четверг, 15 мая, агентство AFP со ссылкой на полицию Лондона.
Лавриновича задержали в городе Сиденхам к юго-востоку от Лондона 13 мая.
Ему инкриминируют три эпизода поджогов «с умыслом создания угрозы жизни человека», уточнили в полиции. О мотивах обвиняемого не сообщается.
Речь идет о трех пожарах, которые произошли на прошлой неделе: возгорании автомобиля в районе Кентиш-Таун на севере Лондона, пожаре в частном доме Стармера на той же улице, в котором он жил до избрания на пост премьер-министра, а также поджоге дома на северо-западе Лондона, который СМИ тоже связывают с британским премьером.
В результате инцидентов никто не пострадал, огонь повредил только входные двери.
Кир Стармер называл поджоги домов и автомобиля, связанных с ним, нападением на демократию и ценности, которые отстаивают британцы.
С июля 2024 года Стармер и его семья живут в официальной резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит.