Популярность эстонских музеев среди туристов растет

«Больше всего это повлияло на музеи Таллинна, где доля зарубежных туристов от общего числа посетителей составила 45,9%. В общей сложности зарубежные туристы посетили музеи Таллинна более 604 000 раз, что составило около 70% от всех посещений музеев Эстонии зарубежными туристами. По сравнению с 2023 годом общее количество посещений музеев выросло на 8,4%, количество посещений зарубежными туристами - на 14,3%», - пояснил аналитик Департамента статистики Эрик Лест.

По состоянию на 2024 год в музейных собраниях Эстонии насчитывается более 7,1 миллиона музейных предметов, от археологических находок до произведений современного искусства. За этой работой стоит около 1500 сотрудников музеев, многие из которых занимаются хранением музейных собраний, научной деятельностью и разработкой образовательных программ.

«Общий доход музеев достиг 92,6 миллиона евро, из которых более половины поступило из государственного бюджета и 9,2 миллиона евро от самоуправлений. Общие расходы составили 87,5 миллиона евро», - сказал Эрик Лест.

Музеи вносят все больший вклад в образовательную и научную работу. «В прошлом году дети младше девяти лет посетили музеи около 169 000 раз. Наиболее популярными среди детей стали тематические, археологические, исторические и краеведческие музеи», - отметил Эрик Лест.

Помимо классических музеев важную роль сыграли также научные центры, которые предлагают интерактивные решения, впечатления и обучение. За прошлый год научные центры посещались более 434 000 раз, из которых 63 000 (14,5%), составили посещения детьми младше девяти лет.

Эрик Лест уточнил, что в общей сложности дети младше девяти лет посетили музеи и научные центры 232 000 раз. «Это подтверждает, что интерактивный и практический подход способствует поддержанию интереса молодежи к науке и культуре, а также развитию формального образования», - отметил аналитик.

Экспозиции за пределами классических музейных помещений посещались еще больше, в общем более 473 000 раз.

В 2024 году было открыто в общем 160 музеев, 102 экспозиции, четыре научных центра и 907 выставок.