Диагноз - реконструкция: поликлинику реанимируют под жилье и бизнес

Здание бывшей центральной поликлиники на улице Гильди в Тарту получило нового владельца, который планирует разместить в нем после реконструкции коммерческие и офисные помещения, а также несколько квартир.
По результатам аукциона находившееся в собственности города Тарту здание бывшей центральной поликлиники приобрел за 3 045 000 евро местный девелопер Livida Grupp.
В планах владельца - вновь открыть здание поликлиники для горожан, правда, уже в новом качестве.
«На первом этаже могли бы разместиться ресторан или кафе, а бизнес-площади и квартиры расположатся на верхних этажах», - рассказывает руководитель Livida Grupp Каарел Кийдрон.
«Мы хотим сохранить и подчеркнуть интересную архитектуру здания», - дополняет картину новый хозяин.
Для управления объектом была создана дочерняя фирма Livida Grupi - Livida Gildi OÜ.
По словам Кийдрона, это стандартная практика для крупных проектов, поскольку таким образом проще привлекать бизнес-партнёров и инвесторов.
Новый собственник намерен начать проектирование здания по адресу ул. Гильди, 8 уже в этом году.
Строительство должно стартовать в начале следующего лета, сдать объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.
В ходе реконструкции владелец обязан учитывать генеральный план и специальные условия Департамента охраны памятников старины, отмечает вице-мэр Тарту Эло Кийвет.
Когда бывшую поликлинику выставляли на аукцион, у горуправы возник спор по границам с соседом - теперь этот вопрос предстоит решить суду.
Выяснилось, что построенное соседом здание частично заходит на участок Гильди, 8.
Каарел Кийдрон в курсе спора и не придает ему большого значения. Он хочет переговорить с соседом и урегулировать вопрос мирно.
«Мы точно не станем требовать сноса соседнего здания, ограничимся сервитутом и будем двигаться дальше. С соседями надо находить общий язык», - считает застройщик.
Здание бывшей поликлиники пустует с 2021 года, когда медперсонал переехал в новый медцентр на улице Раатузе.
Городские власти изначально рассматривали вариант создания в здании бизнес-инкубатора, но эта идея не реализовалась.
В 2023 году предполагалось сдать дом в аренду на пять лет с последующей продажей, однако желающих не нашлось.
Осенью прошлого года городская управа Тарту решила, что оптимальным решением будет выставить пустующее здание на торги.
«Первый этаж здания обязательно должен быть в общественном пользовании», - подчеркивает вице-мэр Тарту Эло Кийвет.
По её словам, важно, чтобы город сохранял разнообразие, поэтому горуправа поддерживает планы девелопера разместить в бывшей поликлинике и коммерческие, и жилые помещения.
У Livida Grupp в Тарту реализуется еще несколько проектов. В этом году планируется завершение Radhaus - дома на 34 квартир в бывшем здании отеля Draakon у ратуши, более половины квартир уже проданы.
Каарел Кийдрон отмечает, что интерес к квартирам на Ратушной площади был высоким с самого начала строительства.
Скоро начнется строительство еще одного дома на углу улиц Куперьянови и Вески - там появится дом примерно на тридцать квартир и коммерческие площади.
Кроме того, этим летом Livida Grupp начнет строить дом примерно на сотню микроквартир неподалеку от творческого городка Aparaaditehas.
В портфеле компании также бывшая дрожжевая фабрика, где планируется разместить более ста квартир.