Диагноз - реконструкция: поликлинику реанимируют под жилье и бизнес

По результатам аукциона находившееся в собственности города Тарту здание бывшей центральной поликлиники приобрел за 3 045 000 евро местный девелопер Livida Grupp.

В планах владельца - вновь открыть здание поликлиники для горожан, правда, уже в новом качестве.

«На первом этаже могли бы разместиться ресторан или кафе, а бизнес-площади и квартиры расположатся на верхних этажах», - рассказывает руководитель Livida Grupp Каарел Кийдрон.

«Мы хотим сохранить и подчеркнуть интересную архитектуру здания», - дополняет картину новый хозяин.

Для управления объектом была создана дочерняя фирма Livida Grupi - Livida Gildi OÜ.

По словам Кийдрона, это стандартная практика для крупных проектов, поскольку таким образом проще привлекать бизнес-партнёров и инвесторов.

Новый собственник намерен начать проектирование здания по адресу ул. Гильди, 8 уже в этом году.

Строительство должно стартовать в начале следующего лета, сдать объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.

В ходе реконструкции владелец обязан учитывать генеральный план и специальные условия Департамента охраны памятников старины, отмечает вице-мэр Тарту Эло Кийвет.

Когда бывшую поликлинику выставляли на аукцион, у горуправы возник спор по границам с соседом - теперь этот вопрос предстоит решить суду.

Выяснилось, что построенное соседом здание частично заходит на участок Гильди, 8.

Каарел Кийдрон в курсе спора и не придает ему большого значения. Он хочет переговорить с соседом и урегулировать вопрос мирно.