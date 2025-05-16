Застройщик предлагает учителям значительную субсидию для покупки жилья

Руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи сказал, что данная льгота связана с желанием показать ценность учителей, подчеркнуть понимание сложности их ежедневного труда и предоставить им своего рода премию.

«Новый дом приносит радость и обеспечивает приток энергии. Теперь, когда учебный год вот-вот закончится и начнутся летние каникулы, мы надеемся, что у учителей будет больше свободного времени, чтобы перевести дух и начать строить планы на будущее», - пояснил Вяхи, почему предложение было сделано именно сейчас.

В Таллинне и его окрестностях Invego предлагает широкий выбор нового жилья: например, обеспечивающие определенную приватность рядные дома с собственными садами в Уус-Ярвекюла, а также просторные квартиры с балконами и террасами в жилых районах Кейла Паргикодуд, Луккаранна и Тискреоя.

«Проекты развития Invego отличаются продуманной планировкой, в которой уделяется большое внимание комплексному развитию всей жилой среды, включая озеленение, зоны отдыха, игровые и спортивные площадки», - подчеркнул Вяхи и добавил, что Invego со своей стороны предоставляет пятилетнюю строительную гарантию, которая распространяется не только на жилье, но и на все, что находится в доме при покупке – от систем вентиляции и отопления до паркета и смесителей.

Предложение действует для учителей, которые приобретут жилье в комплексах Invego в период с 12.05.2025 по 31.08.2025.