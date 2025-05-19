Как не навредить себе в погоне за «идеальным телом»?

С приходом лета тема внешности и тела снова выходит на первый план. Все чаще можно заметить, как люди начинают стремительно менять питание, ограничивать себя, истязать тренировками, лишь бы успеть вписаться в стандарты, которые навязывают мода, реклама и соцсети. Но действительно ли ради этого стоит рисковать своим здоровьем? И где проходит граница между заботой о себе и саморазрушением?
Сегодня в 14:00 в передаче Rus.Postimees «На кухне» вместе с фитнес-тренером и специалистом по расстройству пищевого поведения Алисой Ясновой обсудим, почему желание соответствовать навязанному идеалу часто приводит не к здоровью, а к серьезным проблемам с телом и психикой. Почему чувство вины после съеденного десерта, страх показаться в купальнике, строгое деление продуктов на «разрешенные» и «вредные» - это не просто индивидуальные привычки, а возможные признаки расстройства пищевого поведения?
Расстройства пищевого поведения (РПП) - это серьезные психические состояния, которые встречаются у нескольких процентов людей. По данным проекта Peaasi и других исследований, распространенность анорексии составляет от 0,5 до 3,7%, а булимии от 1,1 до 4,2%.
Особенно часто с РПП сталкиваются подростки, ведь именно в этом возрасте давление со стороны общества и неуверенность в себе становятся особенно уязвимыми точками.
Важно понимать, что за стремлением к «идеальному телу» часто стоит не любовь к себе, а страх быть непринятым. Отношение к еде и к своему телу формируется с детства, когда заставляют доедать все до последней крошки, ругают за лишнюю булочку или хвалят за то, что джинсы в талии стали шире. Все это может отразиться на взрослом человеке гораздо глубже, чем кажется.
Можно ли заботиться о себе без диет и самоедства? Как научиться принимать свое тело и при этом вести здоровый образ жизни? Почему важно открыто говорить о расстройствах пищевого поведения и стоит ли прибегать к сомнительным методам похудения?
Об этих и других темах смотрите в передаче Rus.Postimees «На кухне»!