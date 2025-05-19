«Расстройство пищевого поведения – это генетическое заболевание»: почему забота о теле не должна превращаться в самоуничтожение?

С приходом лета тема внешности и фигуры снова выходит на первый план. Все чаще можно заметить, как люди начинают стремительно менять питание, ограничивать себя, истязать тренировками, лишь бы успеть вписаться в стандарты, которые навязывают мода, реклама и соцсети. Но действительно ли ради этого стоит рисковать своим здоровьем? И где проходит граница между заботой о себе и саморазрушением?
В передаче Rus.Postimees «На кухне» вместе с фитнес-тренером и специалистом по расстройству пищевого поведения Алисой Ясновой мы обсудили, почему желание соответствовать навязанному идеалу часто приводит не к здоровью, а к серьезным проблемам с телом и психикой. Почему чувство вины после съеденного десерта, страх показаться в купальнике, строгое деление продуктов на «разрешенные» и «вредные» - это не просто индивидуальные привычки, а возможные признаки расстройства пищевого поведения?
Расстройства пищевого поведения (РПП) - это серьезные психические состояния, которые встречаются у нескольких процентов людей. По данным проекта Peaasi и других исследований, распространенность анорексии составляет от 0,5 до 3,7%, а булимии от 1,1 до 4,2%.
Особенно часто с РПП сталкиваются подростки, ведь именно в этом возрасте давление со стороны общества и неуверенность в себе становятся особенно уязвимыми точками.
Важно понимать, что за стремлением к «идеальному телу» часто стоит не любовь к себе, а страх быть непринятым. Отношение к еде и к своему телу формируется с детства, когда заставляют доедать всё до последней крошки, ругают за лишнюю булочку или хвалят за то, что джинсы в талии стали шире. Все это может отразиться на взрослом человеке гораздо глубже, чем кажется.
Можно ли заботиться о себе без диет и самоедства? Как научиться принимать свое тело и при этом вести здоровый образ жизни? Почему важно открыто говорить о расстройствах пищевого поведения и стоит ли прибегать к сомнительным методам похудения?
Выдержки из беседы:
- Алиса, ты сама проходила через анорексию. Как ты поняла, что это не просто «диета», а серьезная проблема?
- Я с пяти лет занималась художественной гимнастикой и отдала этому спорту 16 лет. В эстетических видах спорта всегда присутствуют диеты, ограничения, жесткая дисциплина. Так получилось, что я была полненькой гимнасткой, и мне об этом постоянно говорили тренеры. Это происходило годами, и, конечно, отложилось у меня в голове, даже после того, как я завершила спортивную карьеру.
Позже я переехала в другую страну, начался стресс из-за новой жизни, языка, рутины. На фоне этого я заболела анорексией. Это было не напрямую связано со спортом, но все накопилось.
Важно понимать: расстройство пищевого поведения - это не просто диета и не выбор человека. Это психическое заболевание, которое мы не выбираем.
У меня все началось с того, что однажды я встала на весы и увидела, что немного прибавила в весе, хотя обычно он был стабильным. Я решила пойти в зал и «немного сбросить вес». Вес начал уходить быстро - сначала 49 килограмм, 48, 42… А потом я увидела цифру 40 и подумала: «Мне это так легко дается. Почему бы не продолжать?»
Так постепенно я начала отказываться от еды, даже не осознавая, что болею. У людей с РПП чаще всего нет понимания, что с ними что-то не так. Все воспринимается как «просто период» или «новый режим».
Я урезала рацион до 300 калорий в день, много ходила - по 15 км, занималась спортом, училась. И поначалу, как ни странно, энергии было много. Ты получаешь гормоны счастья, гордишься собой. Это затягивает. Но все заканчивается.
В какой-то момент я просто не могла встать с кровати. У меня началась депрессия, не было сил, эмоций. Я не могла плакать целый год.
Мама все это видела. Она очень переживала и поспособствовала тому, чтобы меня взяли в отделение по РПП. Тогда я поняла, если я продолжу в том же духе, моя жизнь может просто оборваться. Страх и желание жить стали точкой отсчета в сторону восстановления.
- Как проходило восстановление?
- Это был очень сложный путь. Болезнь не уходит быстро. Нужно сначала осознать, что ты болен, понять это, и самое главное - принять. Пока ты сама для себя это не признаешь, никакие люди вокруг не помогут.
Мое восстановление заняло много времени. Я училась воспринимать еду как часть лечения, как необходимую поддержку для организма. Это было не только про питание, но и про внутреннюю работу - разбор психологических моментов. Приходилось буквально разговаривать с собой. Как бы странно это ни звучало, в тебе живут два человека - ты и анорексия. И с ней нужно уметь говорить: «Почему ты запрещаешь мне есть?»
Анорексия, к сожалению, неизлечима. Но можно жить в очень стабильной ремиссии. Я уже 13 лет не болею. И мой идеал тела за это время кардинально изменился.
- Как определить, что у человека нездоровые отношения с едой и принятием себя? Где эта грань?
- Самое первое - это деление продуктов на «хорошие» и «плохие». Это прямой путь к тревожному пищевому поведению. Я своих детей тоже учу: не нужно ничего запрещать, все можно есть, но в меру.
Да, я работаю в сфере спорта и не могу себе позволить что угодно в любом количестве. Но я не зацикливаюсь. Если появляется одержимость калориями, БЖУ, еда становится источником стресса. Возникает ощущение, что ты в замкнутом пространстве, и появляется вина: «Зачем я это съела?», «Почему съела столько?».
Человек должен чувствовать свободу, а не контроль и давление. Раньше я думала, что интуитивное питание - это нереально. А теперь я понимаю: если я наелась и на тарелке осталась еда - это нормально, можно не доедать. Мы ведь росли в культуре, где нужно доедать до последней крошки. Сейчас я детям говорю: «Не хочешь - оставь. Потом доешь, если захочешь».
Нужно объяснять детям с раннего возраста, что внешность - не главное. В моей семье есть предрасположенность к РПП, и я стараюсь не делать никаких комментариев о фигурах, ни в плюс, ни в минус. Говорите детям, что они умные, сильные, талантливые. А не «стройные». Это не комплимент, это может быть триггером.
- Как ты относишься к бодипозитиву?
- Бодипозитив часто критикуют за «пропаганду нездоровья», но для меня это, прежде всего, про любовь к себе. Про то, как человек может принимать свое тело, уважать его и наслаждаться жизнью.
Понятно, что человеку с лишним весом может быть физически и психологически тяжело, и это не всегда комфорт. Но цель - не игнорировать проблему, а заботиться о себе из любви, а не из ненависти. Быть в балансе.
- Есть после шести - это нормально?
- Конечно, нормально есть после шести, хоть после десяти, если вы укладываетесь в свой суточный калораж. Я не пропагандирую маниакальный подсчет калорий, но считаю полезным понимать, сколько калорий в продуктах и уметь ориентироваться.
- А как насчет целлюлита и жира - это плохо?
- Многие мужчины думают, что у «идеальных» женщин нет целлюлита. Но он есть у всех. Это естественно. Он показатель здоровья, у женщин должна быть жировая прослойка.
В этом нет ничего страшного. А если кому-то некомфортно, то можно подкорректировать фигуру. Главное делать это не из-за стыда, а из желания о себе позаботиться. Все строится на дисциплине и разумной работе над собой.
- К тебе как к фитнес-тренеру часто приходят с запросом «срочно похудеть». Как отличить здоровую мотивацию от навязанной?
- Да, особенно перед летом. В мае приходит много клиентов с фразой: «Нужно срочно скинуть пять килограмм за месяц». Это, конечно, звучит забавно, но это не норма, и я такое не поддерживаю.
Я всегда спрашиваю: зачем ты пришла? Для себя? Или чтобы кому-то что-то доказать? Какая твоя цель?
Мы вместе разбираем питание. Часто люди приходят и говорят: «Теперь буду есть только салаты». Это тревожно. Человеку важна цель, и неважно, каким путем он к ней придет. Это нездорово.
Правильнее, когда человек влюбляется в процесс: он начинает тренироваться с удовольствием, не фиксируется на цифрах. Потому что чем сильнее мы зациклены на цели, тем тяжелее путь.
В питании тоже важна плавность - никаких резких «прыжков» на 1000 ккал. Все должно быть комфортно и постепенно. Человек должен смотреть в зеркало и не критиковать себя, а видеть: «Я уже сделал первый шаг. Я молодец».
- Почему, по-твоему, так сложно принять свое тело, особенно женщинам?
- Потому что с детства нас учат, что женщина обязана быть красивой. Общество зациклено на внешности. Девочки хотят внимания, признания и сравнивают себя с идеалами, которые задают тренды.
В 90-е все ориентировались на моделей вроде Кейт Мосс. Девочки начинали худеть с 12 лет. Сейчас в моде подтянутые фитнес-фигуры. Но это тоже тренд, просто в другой обертке. Тогда был культ худобы, теперь - культ рельефа. Но это все равно давление.
Да, фитнес-тренды не так опасны, как анорексия, но все равно создают стресс. Думаю, так будет всегда. Просто тренды будут меняться.
- Сейчас часто обсуждают препараты вроде Ozempic. Что ты об этом думаешь?
- Ozempic - это медицинский препарат для диабетиков второго типа. И он должен использоваться по назначению. Для похудения - я против.
Каждому человеку под силу справиться с весом без медикаментов, если у него есть сила воли. А вот насчет протеинов и БАДов - я не против. Иногда сложно набрать нужное количество белка, особенно если ты в процессе набора массы.
Главное - не экспериментировать с организмом без необходимости. Если нет серьезных противопоказаний, все можно наладить с помощью питания и спорта. Это сложно. Долго. Требует усилий. Но магической таблетки пока не существует и вряд ли она появится.
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