«Расстройство пищевого поведения – это генетическое заболевание»: почему забота о теле не должна превращаться в самоуничтожение?

В передаче Rus.Postimees «На кухне» вместе с фитнес-тренером и специалистом по расстройству пищевого поведения Алисой Ясновой мы обсудили, почему желание соответствовать навязанному идеалу часто приводит не к здоровью, а к серьезным проблемам с телом и психикой. Почему чувство вины после съеденного десерта, страх показаться в купальнике, строгое деление продуктов на «разрешенные» и «вредные» - это не просто индивидуальные привычки, а возможные признаки расстройства пищевого поведения?

Расстройства пищевого поведения (РПП) - это серьезные психические состояния, которые встречаются у нескольких процентов людей. По данным проекта Peaasi и других исследований, распространенность анорексии составляет от 0,5 до 3,7%, а булимии от 1,1 до 4,2%.

Особенно часто с РПП сталкиваются подростки, ведь именно в этом возрасте давление со стороны общества и неуверенность в себе становятся особенно уязвимыми точками.