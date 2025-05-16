В первом квартале - в дамки: известная строительная компания удвоила прибыль

В первом квартале 2024 года чистая прибыль строительного концерна Merko составляла 4,4 миллиона евро.

По словам руководства, на результаты начала года сильнее всего повлияли активизация рынка недвижимости в Литве и рост выручки от девелоперской деятельности.

Доля недвижимости в общем обороте концерна достигла в первом квартале текущего года 30 процентов, причем объем выручки от этой деятельности вырос более чем вдвое по сравнению с тем же периодом 2024 года.

«Рынок недвижимости в Литве заметно оживился по сравнению с прошлым годом. Хотя в Эстонии продажи новых квартир существенно не выросли, Merko увеличила здесь свою долю рынка. Если в первом квартале 2024 года доля недвижимости в обороте концерна составляла 16 процентов, то в первом квартале нынешнего года этот показатель приблизился к 30 процентам. При этом следует учитывать низкую базу для сравнения из-за низких продаж годом ранее», – говорится в биржевом сообщении Merko.

«Сегодня покупатели предпочитают приобретать готовые квартиры или жилье со скорым сроком сдачи и значительно менее охотно заключают сделки на покупку квартир в проектах, строительство которых еще не началось. В результате квартирный фонд группы поддерживается на несколько более высоком уровне по сравнению с предыдущими годам», – говорится в биржевом сообщении Merko.

В первом квартале предприятия концерна Merko заключили значительно больше новых строительных контрактов, чем годом ранее.