В первом квартале - в дамки: известная строительная компания удвоила прибыль

В первом квартале 2025 года оборот Merko Ehitus составил 85,2 миллиона евро. Чистая прибыль концерна достигла 10,5 миллиона евро, что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
В первом квартале 2024 года чистая прибыль строительного концерна Merko составляла 4,4 миллиона евро.
По словам руководства, на результаты начала года сильнее всего повлияли активизация рынка недвижимости в Литве и рост выручки от девелоперской деятельности.
Доля недвижимости в общем обороте концерна достигла в первом квартале текущего года 30 процентов, причем объем выручки от этой деятельности вырос более чем вдвое по сравнению с тем же периодом 2024 года.
«Рынок недвижимости в Литве заметно оживился по сравнению с прошлым годом. Хотя в Эстонии продажи новых квартир существенно не выросли, Merko увеличила здесь свою долю рынка. Если в первом квартале 2024 года доля недвижимости в обороте концерна составляла 16 процентов, то в первом квартале нынешнего года этот показатель приблизился к 30 процентам. При этом следует учитывать низкую базу для сравнения из-за низких продаж годом ранее», – говорится в биржевом сообщении Merko.
«Сегодня покупатели предпочитают приобретать готовые квартиры или жилье со скорым сроком сдачи и значительно менее охотно заключают сделки на покупку квартир в проектах, строительство которых еще не началось. В результате квартирный фонд группы поддерживается на несколько более высоком уровне по сравнению с предыдущими годам», – говорится в биржевом сообщении Merko.
В первом квартале предприятия концерна Merko заключили значительно больше новых строительных контрактов, чем годом ранее.
Хотя портфель невыполненных заказов по состоянию на конец квартала оказался меньше, чем в начале 2024 года, он по-прежнему остается сильным и сопоставим с объемами 2022 года.
Крупнейшими текущими проектами являются инфраструктурные объекты для ветропарков и проекты в области национальной обороны в Литве, солнечная электростанция Vārme в Латвии, а также офисное здание City Plaza 2 и внутренние работы в 28-этажном здании квартала Arter в Таллинне, куда переедет штаб-квартира Swedbank.
В первом квартале 2025 года концерн заключил новых строительных контрактов на сумму 50,6 миллиона евро, тогда как годом ранее этот показатель был 10,5 миллиона евро.
К концу квартала объем невыполненных работ концерна составлял 332 миллиона евро.
В первом квартале 2025 года Merko передала покупателям в Эстонии, Латвии и Литве 121 квартиру и одно коммерческое помещение, тогда как в первом квартале 2024 года – 59 квартир и 7 коммерческих площадей.
Выручка от девелоперской деятельности в первом квартале текущего года составила 26 миллионов евро, тогда как годом ранее – 13 миллионов евро.
В отчетном периоде Merko запустила проекты Allveelaeva 2 в Таллинне и Šnipiškių Urban в Вильнюсе.
Крупнейшие девелоперские проекты в работе – Uus-Veerenni, Noblessner и Lahekalda в Таллинне, Erminurme в Тарту; Lucavsala, Arena Garden Towers, Viesturdārzs, Mežpilsēta и Magnolijas в Риге, а также Vilnelės Skverai в Вильнюсе.
Среди крупнейших строительных объектов в первом квартале 2025 года в Эстонии отмечались здание отеля Hyatt, квартал Arter, офисное здание City Plaza 2 в Таллинне, здание Riigikaitsemaja в Тарту, первый этап строительства узловой станции Rail Baltica Ülemiste и четвертый этап основной линии Rail Baltica.
В Литве среди самых крупных проектов значились инфраструктурные объекты для ветропарков в районах Пагегяй, Тяльшяй и Пасвалис, а также различные здания и инженерные сооружения для нужд обороны.
В Латвии велось строительство солнечной электростанции в районе Варме и студенческой гостиницы в Риге.