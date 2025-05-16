Пять тысяч погибших офицеров: что известно о потерях России в Украине к середине мая

17 декабря 2024 года в Москве у своего дома был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Начиненный взрывчаткой самокат был дистанционно подорван у подъезда генерала, когда он выходил из здания.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба, генерал-лейтенант Ярослав Москалик также был убит близ своего дома 25 апреля 2025 года. Он погиб от взрыва припаркованного рядом автомобиля.

Еще три бывших российских генерала погибли будучи в статусе осужденных. Все они отбывали сроки за взятки и отправились на войну из разных колоний. Начальник Астраханской таможни генерал-майор Ильдар Саидов и генерал-майор внутренних войск МВД Андрей Головацкий не были лишены своих званий. А вот начальник городского управления МВД Екатеринбурга Игорь Трифонов официально лишился звезд на погонах по решению суда.

Смерть еще нескольких российских генералов оспаривается и не была подтверждена на основе независимых источников.

Общие тенденции

В целом потери российской армии в Украине продолжают расти высокими темпами. На графике потерь видно, что российские силы понесли большие потери в самом начале войны, а затем при штурме Бахмута.

При этом интенсивность боевых действий в 2024 году практически не спадала. Снижение кривой в конце графика объясняется лишь тем, что данные последних недель — самые неполные и сильно изменятся в будущем, по мере публикации и верификации некрологов.