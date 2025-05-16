Пять тысяч погибших офицеров: что известно о потерях России в Украине к середине мая

На основе открытых данных Би-би-си совместно с изданием «Медиазона»* и командой волонтеров удалось установить имена 108 608 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Более пяти тысяч из них — это офицеры, в том числе 10 генералов и 524 человека в звании подполковника и полковника.
Самым серьезным уроном для российской армии стали потери среди младших офицеров. В первый год вторжения каждый пятый установленный нами погибший был командиром, и большинство из них носило звание от лейтенанта до капитана.
Из-за особенностей устройства российской армии именно младшие офицеры играют ключевую роль на поле боя. Они отвечают за подготовку своих взводов, рот или батальонов, а также решают, как именно будут действовать солдаты на передовой.
«Младшим офицерам приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, так как в российской армии не хватает высококвалифицированных и наделенных полномочиями сержантов, которые выполняют эту роль в западных армиях», — отмечалось в докладе британской разведки за 2022 год.
Иными словами, массовая гибель лейтенантов и капитанов приводила к параличу управления, нарушению снабжения и проблемам во взаимодействии с другими родами войск — в первую очередь с артиллерией. В итоге подразделения несли все новые и новые потери. Без должной координации российские отряды все чаще попадали под «дружественный огонь» — то есть под обстрелы со стороны своих же артиллерийских частей.
По подтвержденным нами данным, число потерь среди младших офицеров сейчас приближается к 4 тысячам человек.
«Нежелание децентрализовать процесс принятия решений и неспособность предоставлять [руководству] точную информацию об обстановке являются наиболее существенными недостатками на государственном уровне, которые на сегодняшний день привели к низкой эффективности российских вооруженных сил в войне с Украиной» — говорится в докладе Научно-исследовательского института внешней политики США.
Аналитики британской разведки в своих ежедневных сводках также отмечали, что в течение многих лет программа подготовки российских офицеров шла по строгому и заранее утвержденному плану, имевшему цель произвести впечатление на высокопоставленных чиновников. Такая система могла подавлять инициативу и не способствовала отработке навыка быстро принимать самостоятельные решения.
При этом важно отметить, что российская армия и особенно офицерский корпус показали способность к быстрому обучению и восстановлению потерь. Но в случае с офицерами люди, приходящие на смену погибшим командирам, часто не обладают таким же уровнем знаний и навыков.
В ответ на острую потребность в младших командирах Россия мобилизовала офицеров запаса, некоторые из которых воевали в Афганистане, Чечне и Сирии. Такой подход позволяет быстро заполнять пробелы на командных должностях, сохраняя время для углубленной многолетней подготовки молодых офицеров в военных училищах.
Постепенно опытные ветераны боевых действий начинают принимать участие в обучении новобранцев — в том числе и будущих командиров — передавая им практические знания и боевой опыт текущей войны.
Со временем доля офицеров в общем числе потерь сократилась. Если в начале войны их доля достигала 20%, то затем — по мере сворачивания сложных тактических операций с участием командиров элитных частей — снизилась до 10%. К весне 2025 года доля офицеров в общем числе потерь сократилась до 2-3%.
Во-первых, это связано и с изменением тактики (опытных кадровых военных сейчас стараются беречь для точечных операций). Во-вторых, сейчас основной метод восполнения потерь — это масштабная вербовка добровольцев, которые служат рядовыми и гибнут во много раз чаще, чем командиры.
Полковники и подполковники. Засады и аптечки
В ходе войны погибло уже 144 полковника и 380 подполковников российских сил. Многие из них руководили подразделениями спецназа и элитными полками и погибли в первые месяцы вторжения — иногда вследствие ошибок, иногда из-за нехватки базовой медицинской помощи.
Например, командир 331 полка ВДВ Сергей Сухарев погиб под Гостомелем в марте 2022 года. Полковник вместе с подчиненными ехал по открытой дороге в составе колонны техники. ВСУ быстро заметили такую удобную цель, подбили первую и последнюю машины, заблокировав тем самым всю колонну. Затем зажатых десантников методично расстреливали.
А почти два месяца спустя подполковник Фезул Бичикаев, несмотря на высокое звание, лично повел отряд разведчиков на задание и был ранен. По словам сослуживцев, пуля задела артерию офицера. В современных условиях такие ранения часто можно успешно купировать, наложив жгут-турникет. Однако в российской армии — особенно в первый год войны — многие ранения конечностей становились для офицеров смертельными из-за нехватки современных личных аптечек.
Уставные аптечки российских военных — в том числе и офицеров — содержат резиновый жгут образца 60-х годов прошлого века и не включают современные жгуты-турникеты, которые гораздо быстрее и эффективнее останавливают кровотечение. Нет в уставной российской аптечке кровоостанавливающих порошков и окклюзионных пластырей, которые давно введенные в состав медицинских подсумков стран НАТО. Из-за этого у раненных офицеров российской армии гораздо меньше шансов выжить, чем у их западных коллег.
Генералы. Смерть на передовой и в тылу
Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла убитыми по меньшей мере 10 генералов.
Сразу четыре (Андрей Суховецкий, Владимир Фролов, Канамат Боташев и Роман Кутузов) погибли в первые четыре месяца войны. Тогда многие командующие находились в непосредственной близости от линии боев, пытаясь своим присутствием ускорить принятие решений, компенсировать логистические провалы, пробелы в планировании операций и отсутствие надежно работающих линий шифрованной связи.
К лету 2022 года российская армия, наконец, смогла частично наладить логистику и связь. Генералы и другие старшие офицеры переместились в более глубокий тыл и на протяжении года подтвержденных потерь в высшем звене российских офицеров не было.
Следующие два российских генерала (генерал-майор Сергей Горячев и заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Олег Цоков) погибли летом 2023 года от точных ракетных ударов. К этому времени ВСУ получили от западных союзников артиллерийские системы дальнего радиуса действия и успешно освоили их.
Еще два генерала погибли из-за неосторожных действий в собственном тылу. В ноябре 2023-го заместитель командующего 14-м армейским корпусом генерал-майор Владимир Завадский, как сообщалось, подорвался на мине, будучи на одной из тыловых позиций. А командующий 5-й донецкой мотострелковой бригадой Павел Клименко погиб, упав с мотоцикла. По одной из версий, генерал пытался уклониться от удара БПЛА, по другой — был пьян.
Конец 2024 года дал старт новой тенденции — гибель генералов вследствие покушений.
17 декабря 2024 года в Москве у своего дома был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Начиненный взрывчаткой самокат был дистанционно подорван у подъезда генерала, когда он выходил из здания.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба, генерал-лейтенант Ярослав Москалик также был убит близ своего дома 25 апреля 2025 года. Он погиб от взрыва припаркованного рядом автомобиля.
Еще три бывших российских генерала погибли будучи в статусе осужденных. Все они отбывали сроки за взятки и отправились на войну из разных колоний. Начальник Астраханской таможни генерал-майор Ильдар Саидов и генерал-майор внутренних войск МВД Андрей Головацкий не были лишены своих званий. А вот начальник городского управления МВД Екатеринбурга Игорь Трифонов официально лишился звезд на погонах по решению суда.
Смерть еще нескольких российских генералов оспаривается и не была подтверждена на основе независимых источников.
Общие тенденции
В целом потери российской армии в Украине продолжают расти высокими темпами. На графике потерь видно, что российские силы понесли большие потери в самом начале войны, а затем при штурме Бахмута.
При этом интенсивность боевых действий в 2024 году практически не спадала. Снижение кривой в конце графика объясняется лишь тем, что данные последних недель — самые неполные и сильно изменятся в будущем, по мере публикации и верификации некрологов.
Каждый четвертый погибший, по установленным нами данным, — это человек, подписавший контракт с армией уже после начала войны. Для сравнения, к ноябрю 2023 года добровольцы составляли только 14% от общего числа потерь.
Власти российских регионов продолжают повышать выплаты для контрактников, а также вводить премии для тех, кто приводит новых людей в военкоматы. Так, в Кировской области недавно ввели выплату в 150 тысяч рублей за каждого нового человека, завербованного на войну. В Хабаровском крае увеличили выплату за заключение контракта почти на 200 тысяч, теперь она составляет 1 млн рублей.
16% всех известных нам погибших — это заключенные, уехавшие на фронт из исправительных колоний. 12% погибших были мобилизованными.
На данный момент лидерами по числу подтвержденных потерь в абсолютных числах являются Башкортостан, Татарстан и Свердловская область.
Высокие цифры потерь из Башкортостана объясняются сочетанием факторов. С одной стороны, жители региона могут быть заинтересованы в заключении контрактов из-за высоких бонусных выплат. В частности, в 2023 году медианная заработная плата в Башкирии составила 46 751 рубль в месяц.
Это в 27 раз меньше, чем единоразовая выплата за заключение контракта с российской армией в военкомате Уфы.
Важно также учитывать размер населения в разных регионах, поскольку этот показатель значительно отличается. Би-би-си пересчитала число подтвержденных погибших военных на каждые 10 тысяч мужчин в регионах в возрасте от 16 лет до 61 года. При учете плотности населения по числу потерь с большим отрывом лидируют Тыва, республика Алтай и Бурятия.
По меньшей мере 52% всех погибших — это люди, которые не были связаны с российской армией на момент начала войны.
Реальное число людей, пришедших в армию с гражданки уже после начала вторжения и погибших на фронте, гораздо выше, поскольку мы не смогли точно определить, как именно попали на фронт 29% установленных нами погибших. Некрологи большинства из них сопровождаются фотографиями мужчин в гражданской одежде. Следовательно, велика вероятность того, что они попали на фронт по мобилизации или добровольно подписали контракты. Однако мы не можем утверждать этого однозначно.
Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk.
Как мы считаем
В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.
Би-би-си, «Медиазона» и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.
Подтверждением гибели мы считаем публикацию в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников либо посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения.
В основном подсчете не учитываются потери самопровозглашенных республик Донбасса. Однако, если гражданин РФ добровольно отправился на войну и присоединился к армиям «республик», мы его учитываем.
Рода войск мы определяли по сообщениям о том, где служил погибший, либо по знакам различия на форме. Мобилизованные, добровольцы и заключенные не являются отдельными родами войск, однако мы выделяем данные потери в отдельную категорию, чтобы сравнить их с потерями профессиональных (контрактных) частей регулярной армии.
* Издание «Медиазона» признано российскими властями «иноагентами».
* Власти России также включили в реестр «иностранных агентов» Ольгу Ившину. Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспаривает его в суде