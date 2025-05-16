Эксперт: деньги есть, а дом все равно разваливается!

​«Даже если здание в хорошем состоянии, стоит составить долгосрочный план управления как минимум на пять лет. Это даст время на формирование ремонтного фонда, планирование финансирования, подачу заявок на поддержку и проведение тендеров в удобном темпе», - пояснил Каху.

«Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда председатель КТ разводит руками - деньги вроде бы есть, но никто не знает, с чего начать. Не у всех есть строительные специалисты с опытом управления проектами. На деле достаточно одного квалифицированного технического консультанта и опытного проектного менеджера, чтобы составить четкий план. Остальное - дело техники», - добавил он.