ИИ научился распознавать депрессию раньше, чем человек сам это понимает

Цифровая революция в сфере психического здоровья совершила важный прорыв: основанные на искусственном интеллекте мобильные приложения уже способны распознавать ранние признаки депрессии раньше, чем сам человек их осознает. Это открывает совершенно новые возможности для раннего вмешательства и повышения эффективности лечения, к такому выводу пришли ведущие специалисты в области психического здоровья из девяти европейских стран на конференции MENTBEST, которая прошла на этой неделе в Таллинне.
Общеевропейский научный проект MENTBEST в настоящее время реализуется в 17 странах и направлен на предотвращение самоубийств, делая акцент на раннем выявлении депрессии и оптимизации ее лечения. В Эстонии проект координирует Эстонско-Шведский институт психического здоровья и суицидологии (ERSI), под руководством которого действует местная инициатива «Таллинн без депрессии». Именно ERSI выступил организатором и принимающей стороной встречи ученых в Таллинне.
Во время конференции группа ученых отметила, что на сегодняшний день самая большая задача - разработка научно обоснованного цифрового решения для предотвращения депрессии.
«В настоящее время мы тестируем приложение для психического здоровья под названием MENTINA, где искусственный интеллект анализирует повседневные поведенческие шаблоны человека: режим сна, физическую активность, использование экрана и другие данные, которые отслеживаются с помощью телефона или смарт-часов», - объяснил руководитель проекта «Таллинн без депрессии» и исследователь Райнер Мере.
«Поскольку поведение человека с депрессией отличается от поведения психически здорового человека, приложение может вовремя распознать тревожные сигналы и предупредить пользователя. Это дает возможность предотвратить развитие нового эпизода депрессии».
Раннее распознавание депрессии важно по нескольким причинам. Прежде всего - при легкой форме депрессии у человека сохраняется способность помогать себе самостоятельно.
«Когда человек уже в глубокой яме, ему чрезвычайно трудно справиться самому. Глубокая депрессия отнимает мотивацию, силу воли и энергию. В таких случаях часто требуется вмешательство психиатра или специализированная терапия. А при легкой депрессии человек может многое изменить сам, просто скорректировав поведение», - подчеркнул Мере.
Кроме того, при легкой депрессии доступен гораздо более широкий круг потенциальных помощников. Если в тяжелых случаях необходимо участие психиатра, то на первичном уровне поддержку могут оказывать и сообщество, и медсестры по психическому здоровью, и семейные врачи, и различные службы. Именно поэтому европейские исследователи все больше вкладываются в разработку цифровых инструментов, способных распознавать первые признаки депрессии на самой ранней стадии.
Приложение MENTINA отличается от многих других приложений для психического здоровья тем, что основано на научно доказанных и проверенных методах. Другим цифровым инструментом, разработанным в рамках MENTBEST и также прошедшим научную проверку, является iFightDepression, предназначенный для помощи в лечении депрессии.
«Оба эти ресурса бесплатны и их использование пациенту может рекомендовать и объяснить семейный врач. Сейчас в Эстонии доступно приложение iFightDepression, а в ближайшее время станет доступно и MENTINA», - добавил Мере.