ИИ научился распознавать депрессию раньше, чем человек сам это понимает

Общеевропейский научный проект MENTBEST в настоящее время реализуется в 17 странах и направлен на предотвращение самоубийств, делая акцент на раннем выявлении депрессии и оптимизации ее лечения. В Эстонии проект координирует Эстонско-Шведский институт психического здоровья и суицидологии (ERSI), под руководством которого действует местная инициатива «Таллинн без депрессии». Именно ERSI выступил организатором и принимающей стороной встречи ученых в Таллинне.

Во время конференции группа ученых отметила, что на сегодняшний день самая большая задача - разработка научно обоснованного цифрового решения для предотвращения депрессии.

«В настоящее время мы тестируем приложение для психического здоровья под названием MENTINA, где искусственный интеллект анализирует повседневные поведенческие шаблоны человека: режим сна, физическую активность, использование экрана и другие данные, которые отслеживаются с помощью телефона или смарт-часов», - объяснил руководитель проекта «Таллинн без депрессии» и исследователь Райнер Мере.

«Поскольку поведение человека с депрессией отличается от поведения психически здорового человека, приложение может вовремя распознать тревожные сигналы и предупредить пользователя. Это дает возможность предотвратить развитие нового эпизода депрессии».

Раннее распознавание депрессии важно по нескольким причинам. Прежде всего - при легкой форме депрессии у человека сохраняется способность помогать себе самостоятельно.