Скрытые комиссии при выдаче микрокредитов: почему нужно всегда смотреть не только на проценты?

Кредиты - нормальная часть современной жизни. От кредитов для покупки первого жилья до кредитных карточек и рассрочек для оплаты повседневных расходов или дорогих вещей. Однако каждый кредит - это финансовое обязательство, которому должно предшествовать тщательное исследование. Это касается и микрокредитов, где условия договоров могут сильно различаться.
Руководитель сферы малого финансирования для частных клиентов Swedbank Энели Найрис объясняет, на что следует обращать внимание при взятии кредитов, и как понять их истинную стоимость.
Низкие процентные ставки не всегда означают дешевые кредиты
При оформлении микрозайма люди часто смотрят только на процентную ставку, но на самом деле необходимо учитывать и другие расходы: комиссию за заключение договора, комиссию за управление и комиссию за досрочное погашение. Все эти расходы в совокупности влияют на то, во сколько в действительности обойдется человеку кредит.
Договорная комиссия обычно привязана к сумме кредита, но у разных кредиторов ее размер может сильно отличаться. Например, в Swedbank плата за договор составляет 1,5% от суммы кредита, хотя в текущей кампании она отсутствует. В то же время на рынке есть и договорные комиссии, которые достигают 10% от суммы кредита. Например, для кредита в 5000 евро это составит 500 евро. Однако калькуляторы ежемесячных платежей по кредиту на сайтах провайдеров, как правило, не включают в свои расчеты сумму комиссии за заключение договора.
Хотя не все поставщики услуг применяют ее, к кредиту может быть добавлена ежемесячная комиссия за управление. Сравним два примера, когда клиент хотел взять кредит в размере 3000 евро на три года. Он получил два предложения с разными процентными ставками: 15% и 18% годовых. Хотя на первый взгляд процентная ставка 15% казалась гораздо выгоднее, общая стоимость кредита, то есть общая сумма денег, потраченных на кредит, была очень похожа для обоих предложений. Оказалось, что кредит с 15%-ной процентной ставкой также содержит административный сбор в размере четырех евро в месяц, которого нет у кредита с 18%-ной процентной ставкой. Поэтому важно внимательно читать прайс-лист.
Понятие ставки затратности кредита приходит на помощь потребителю
При ознакомлении с различными надбавками может возникнуть закономерный вопрос: как же, в конце концов, потребителю сравнить, какой кредит самый дешёвый? Для этого на помощь приходит годовая процентная ставка полной стоимости кредита, APR, которая в процентах показывает, во сколько в среднем обойдется кредит потребителю за год. В отличие от процентной ставки, ставка затратности кредита учитывает все дополнительные расходы и делает сравнение различных предложений более простым и прозрачным. Более того, все кредиторы обязаны указывать ставку затратности кредита в каждом предложении.
Самый простой способ - сравнить ставки затратности кредитов при одной и той же сумме и сроке, и чем выше эта ставка, тем дороже кредит.
Для защиты потребителей существует предельная стоимость кредита, которая меняется дважды в год. Весной 2025 года она равна 46,41% в год. Если какой-либо кредитор предложит кредит со ставкой затратности выше указанной, то кредитный договор автоматически будет признан недействительным.
Обратите внимание на условия досрочного погашения кредита
Поскольку кредитные обязательства подразумевают ежемесячные выплаты, вполне понятно желание избавиться от них как можно быстрее. Например, человек взял кредит на 3000 евро, затем получил премию на работе и теперь хочет как можно быстрее его погасить. В этом случае также могут возникнуть дополнительные расходы.
В то время как многие крупные финансовые организации позволяют погашать кредит в любое время без каких-либо дополнительных комиссий, некоторые поставщики могут взимать дополнительную плату за досрочное погашение, например, фиксированный процент от суммы, подлежащей возврату.
В общем, прежде чем брать микрозайм, внимательно изучите все расходы, связанные с ним, - даже те, которые не указаны в рекламе. Проценты - это только одна часть стоимости займа, а ставка затратности кредита дает более четкое представление об истинной стоимости займа и помогает понять скрытые дополнительные расходы.