Скрытые комиссии при выдаче микрокредитов: почему нужно всегда смотреть не только на проценты?

Руководитель сферы малого финансирования для частных клиентов Swedbank Энели Найрис объясняет, на что следует обращать внимание при взятии кредитов, и как понять их истинную стоимость.

Низкие процентные ставки не всегда означают дешевые кредиты

При оформлении микрозайма люди часто смотрят только на процентную ставку, но на самом деле необходимо учитывать и другие расходы: комиссию за заключение договора, комиссию за управление и комиссию за досрочное погашение. Все эти расходы в совокупности влияют на то, во сколько в действительности обойдется человеку кредит.

Договорная комиссия обычно привязана к сумме кредита, но у разных кредиторов ее размер может сильно отличаться. Например, в Swedbank плата за договор составляет 1,5% от суммы кредита, хотя в текущей кампании она отсутствует. В то же время на рынке есть и договорные комиссии, которые достигают 10% от суммы кредита. Например, для кредита в 5000 евро это составит 500 евро. Однако калькуляторы ежемесячных платежей по кредиту на сайтах провайдеров, как правило, не включают в свои расчеты сумму комиссии за заключение договора.