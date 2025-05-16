Райнер Сакс Украину ждет критически опасное время

Сегодня в Стамбуле проходит встреча делегаций – в связи с этим можно ожидать более сильного давления со стороны российской армии для «подкрепления» переговоров. С точки зрения российского командования, сейчас настало самое подходящее время для проведения успешных атак. Кроме того, существует повышенный риск крупных ракетных и дроновых ударов, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Президент США, комментируя вчера события в Стамбуле, заявил, что не знает, кто входит в состав российской переговорной делегации и что на самом деле происходило в Стамбуле. Трамп сказал, что президент России не приехал в Стамбул, поскольку сам он отказался от визита. Позже президент США также отметил, что решение по войне в Украине не будет найдено до тех пор, пока он лично не встретится с российским лидером.
Вольно или невольно, президент США предоставил России новый шанс и, возможно, не собирается выполнять свои предыдущие угрозы. Россия, безусловно, расценивает это как отступление США и свой собственный успех, что мотивирует ее продолжать тактику проволочек. Встреча с президентом США была бы вполне уместна для России, поскольку после двусторонней встречи Украина попала бы под полное давление США, и у России не возникло бы больших проблем с сохранением своей позиции.
Украинский президент, в свою очередь, пытался в Стамбуле убедить СМИ, что российский лидер не приехал на встречу, потому что опасался личной встречи. Однако продвигать этот нарратив дальше, даже при большом желании, уже невозможно. Президент Украины утвердил делегацию для переговоров с Россией во главе с министром обороны Умеровым, она почти полностью состоит из чиновников с военным и силовым опытом. состоящей почти исключительно из чиновников с военным и силовым опытом. По-видимому, это делается для того, чтобы подчеркнуть их цель - договориться о прекращении огня. Можно предположить, что делегации встретятся в пятницу.
Российская делегация в Стамбуле в общих чертах заявила, что готова к компромиссам, но продолжит работу с позиций переговоров 2022 года. Это не осмысленная фраза, а манипуляция средствами массовой информации. Президент Турции традиционно сыграл свою роль: предложил прекратить огонь на время переговоров и был готов обсудить с украинским лидером дальнейшие шаги.
Встреча делегаций пройдет сегодня. Исходные позиции сторон полностью различны. Единственный вопрос – состоится ли очередная встреча представителей сторон и удастся ли о чем-то договориться.
Стоит обратить внимание на решение президента России назначить главнокомандующего сухопутными войсками, армейского генерала Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности (техническим руководителем) Сергея Шойгу. Это явно не повышение, но и не унизительное увольнение. С учетом прошлогодних арестов в Министерстве обороны, связанных с коррупцией, и скромных успехов российской армии невольно возникает связь между этими проблемами и переводом генерала на другую должность.
По словам главнокомандующего вооруженных сил Украины генерала Сырского, Россия сосредоточила против Украины 640 тысяч солдат и офицеров. Таким образом, за последний год численность этой группировки существенно не изменилась. С одной стороны, это говорит о том, что Россия смогла компенсировать потери за счет новых призывов, с другой – российскому командованию не удалось нарастить численность войск.
О российской дроновой атаке этой ночью поступали сообщения из окрестностей Киева. О сбитых украинских беспилотниках заявили российские официальные лица – в районе оккупированного Крыма, над Черным морем.
Обстановка на фронте
Число атак, предпринятых российской армией на фронте, вчера снизилось, но в целом интенсивность наступления осталась прежней. За последние три дня активность тактической авиации РФ также несколько упала, однако такие временные колебания обычны.
Сегодня в Стамбуле проходит встреча делегаций – в связи с этим можно ожидать более сильного давления со стороны российской армии для «подкрепления» переговоров. С точки зрения российского командования, сейчас настало самое подходящее время для проведения успешных атак. Кроме того, существует повышенный риск крупных ракетных и дроновых ударов
- На Курском, Сумском и Белгородском направлениях активность российских войск вчера несколько возросла, но существенных изменений на линии фронта не произошло.
- На Харьковском направлении российские подразделения вчера также проявили некоторую активность. По оценке украинских военных, в ближайшее время возможна новая крупная атака в сторону Харькова. Оценить это сложно – аналогичные сообщения появляются по разным участкам фронта. Главным направлением наступления остается Покровское. Харьков – исключительно важная политическая цель для российского руководства.
- На Купянском направлении активность российских войск заметно не увеличилась, ситуация прежняя.
- В районе Лимана продолжаются активные наступательные действия, но линия фронта существенно не изменилась.
- На Северском участке бои шли с такой же интенсивностью, как и в предыдущие дни.
- В районе Часова Яра продолжаются активные, но безуспешные попытки атак.
- На Торецком направлении активность российских сил вчера снизилась. В то же время в медиа появилась фейковая новость о полном захвате Торецка – судя по всему, этот вброс должен был поддержать переговорные позиции российской делегации в Стамбуле.
- На Покровском направлении вчера атак было несколько меньше, однако это направление по-прежнему остается самым интенсивным в плане наступления российской армии.
- Активные действия продолжались и к юго-западу от Донецка. В целом существенных изменений на этом участке фронта не произошло.
- На южном фронте вчера имели место отдельные попытки наступления в районе Орехова, также была зафиксирована одна атака на украинские позиции в районе островов на Днепре.