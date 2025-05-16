Райнер Сакс Украину ждет критически опасное время

Президент США, комментируя вчера события в Стамбуле, заявил, что не знает, кто входит в состав российской переговорной делегации и что на самом деле происходило в Стамбуле. Трамп сказал, что президент России не приехал в Стамбул, поскольку ​сам он отказался от визита. Позже президент США также отметил, что решение по войне в Украине не будет найдено до тех пор, пока он лично не встретится с российским лидером.

Вольно или невольно, президент США предоставил России новый шанс и, возможно, не собирается выполнять свои предыдущие угрозы. Россия, безусловно, расценивает это как отступление США и свой собственный успех, что мотивирует ее продолжать тактику проволочек. Встреча с президентом США была бы вполне уместна для России, поскольку после двусторонней встречи Украина попала бы под полное давление США, и у России не возникло бы больших проблем с сохранением своей позиции.