Уникальная «Волга» ГАЗ-31013, которая была сделана для нужд КГБ СССР, выставлена на продажу в Эстонии. У этой машины супермощный двигатель, рабочая сирена и даже есть спецтелефон. Мы узнали, при каком лидере России эта машина быстрее всех перемещалась по Москве и как она вообще попала в нашу страну. Известный автомобильный эксперт Сергей Асланян вынес свой беспощадный вердикт этому изделию.