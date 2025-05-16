Уникальная «Волга» ГАЗ-31013, которая была сделана для нужд КГБ СССР, выставлена на продажу в Эстонии. У этой машины супермощный двигатель, рабочая сирена и даже есть спецтелефон. Мы узнали, при каком лидере России эта машина быстрее всех перемещалась по Москве и как она вообще попала в нашу страну. Известный автомобильный эксперт Сергей Асланян вынес свой беспощадный вердикт этому изделию.
На одной из популярных немецких онлайн-платформ по продаже подержанных автомобилей появилось необычное объявление - Gaz 31013 Volga V8 KGB. Место нахождения автомобиля - Виимси. Приписка KGB в данном случае неслучайна и имеет именно то значение, которое первым приходит в голову. На объявление обратил внимание наш читатель, который заодно пообщался с продавцом.