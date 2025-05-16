Гонка на мусорных баках и много музыки: к нам едут сотни шведских панков

Мероприятие с бесплатным входом, открытое для зрителей всех возрастов, обещает насыщенную программу: на сцену выйдут три шведские группы – Coca Carola, Vänsternäven и City Saints, а также представители эстонской панк-сцены Avemaria.

Помимо концертов, гостей ждет скандально знаменитая гонка на мусорных баках, караоке на панк-тематику, различные игры и развлечения, а также киоски с уличной едой.

Двери откроются в 12:00. Шведские участники прибывают в Таллинн на круизном судне в полдень в субботу и отправятся домой обратно тем же вечером.

«Close-Up – одно из самых безумных событий года, и на этот раз я сам отправляюсь вместе со шведами, а не жду их в порту. Чувствую себя, так сказать, в привилегированном положении, поскольку смогу увидеть другую сторону этого хаоса», – говорит руководитель Paavli Kultuurivabrik Роман Демченко.

Это уже третий подобный фестиваль в Таллинне: впервые он прошел весной 2023 года в Sveta Baar, второй раз – в прошлом году в Paavli Kultuurivabrik.

В этом году известная концертная площадка в Копли вновь станет эпицентром панк-движения.