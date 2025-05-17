Матери защитников «Азовстали» привезли в Таллинн свои истории: «У меня дети закончились для этой войны»

В четверг в столичном квартале Крулли открылась выставка «Лицо отваги» (Vapruse nägu), которая посвящена обороне осажденного Мариуполя и завода «Азовсталь». Вместе с организаторами выставки приехали родители погибших бойцов. Слушать матерей, которые похоронили детей, - эмоционально сложная задача, но эти женщины были готовы говорить с прессой, чтобы напомнить, что война - это не «новостной шум», а сломанные судьбы.
«Меня зовут Вера Литвиненко. Я мама бойца полка «Азов»… Женщина, потерявшая ребенка в 2022 году, начала свой рассказ спокойно, но чем больше она говорила, тем тяжелее становилось нам обоим. Вера уже научилась не плакать всякий раз, когда говорит о сыне, но глаза мокрые. Сдержанность дается ей с трудом.
Ее сын - Владислав Литвиненко - служил в «Азове» и погиб при обороне Мариуполя в марте 2022 года. Он два дня не дожил до 28 лет. Литвиненко пошел служить в полк «Азов» в январе 2015 года, когда ему было двадцать.
Когда в 2014 году началась война в Донецкой области, у него не было иллюзий относительно сути конфликта: он понимал, что это вторжение. «Влад всю жизнь прожил в Мариуполе и считал, что должен защищать свой родной город и свою страну», - сказала мать бойца.
В оккупации Вера не была, так как сразу после начала полномасштабного вторжения выехала в Киев. «У нас война началась в 2014 году. Тогда сыновья учились в Киеве, а у нас был бизнес в Мариуполе», - рассказывает она.
Родители Влада Литвиненко тоже планировали переезд в Киев, так как в Мариуполе все эти годы было неспокойно: война была совсем рядом и местные ее слышали. В 2022 году их бизнес в Мариуполе был полностью уничтожен, и им пришлось начинать всё заново в Киеве.
«Мы выехали, а Влад вернулся оборонять город. Он воевал в составе добровольческого батальона давно и они, очевидно, готовились к войне», - рассказала Вера. В январе 2022 года сын не сказал, что уезжает готовиться к обороне.
«Он сказал, что едет на спортивные соревнования, и связи там не будет», - объяснила Вера. Спрашиваю у нее о втором сыне. «Старший сын не военный. Хотя и младший не был военным. Он во время службы в «Азове» окончил Национальный университет культуры и искусств».
Влад Литвиненко был по специальности дизайнером интерьеров и планировал развиваться в этой профессии. «Он хотел в 2022 году уволиться, но у него был контракт до окончания особого периода, потому что тогда другой формы контракта не было», - говорит мать.
После Светлодарской дуги в 2020 году он перешел в разведывательную группу спецназа, элитное подразделение «Азова». Там были негласные условия: не меньше трёх лет службы. Я слышала, что в «Азов» не всех брали, только самых подготовленных и мотивированных.
«Так и было, - подтвердила Вера Литвиненко. - Во-первых, кандидаты на службу проходили психологические тесты, во-вторых сложные тесты по физподготовке. Проверяли выносливость, готовность поддержать побратима. Не все могли туда попасть».
История добровольческого подразделения «Азов»
Весной 2014 года, после начала войны России против Украины был создан добровольческий батальон патрульной службы полиции особого назначения «Азов» в составе МВД Украины. Осенью батальон был переформирован в полк, который вошел в состав Национальной гвардии Украины.
Во время полномасштабного вторжения в Украину «Азов» стал ключевым в обороне Мариуполя и оборонял завод «Азовсталь». В феврале 2023 года полк был реорганизован в 12 бригаду специального назначения «Азов».
Литвиненко начал службу студентом в составе другого добровольческого подразделения, даже не полностью оформленным на военную службу. Были ситуации, когда добровольцы приезжали на позиции и сами осознавали, что скорее всего живыми не выйдут. Но выходили всякий раз.
«Однажды их машина заглохла посреди поля, а из посадки выехал танк. Всё внутри похолодело - машина не едет, отбиваться нечем. К счастью, это был украинский танк», - говорит Вера. После таких ситуаций Влад говорил, что жалел о том, что не сообщил родителям, где он.
Когда война началась в 2014 году, она еще называлась в Украине Антитеррористической операцией (АТО). Многие относились к ней как к чему-то далекому. «Но мы-то жили в Донецкой области, мы всё это видели. «Грады» обстреливали Мариуполь, и откуда летит, мы понимали. Это была война», - рассказывает женщина.
Как справляться годами со стрессом, когда знаешь, что сын каждый день может погибнуть? «Знаете, когда люди рассказывают, как тяжело им было выезжать из оккупации, я говорю, что не знаю, что труднее - остаться там самой или знать, что там остался твой ребёнок? Этот кошмар длился для меня уже восемь лет к моменту оккупации Мариуполя», - говорит Вера.
«Когда Влад был под Донецком, в посёлке Пески, там все насквозь простреливалось снайперами. Мне это не давало расслабиться ни на минуту. Теперь понимаю, что это было предчувствие чего-то страшного, неотвратимого. Я уговаривала: "Сынок, сколько можно? Увольняйся". Он говорил: "Дослужу три года в разведке и уволюсь"».
Литвиненко хотел начать новую жизнь: отдохнуть, найти работу. Всё было распланировано. 23 февраля он отправил домой посылку с вещами, они уже отступали. «Он позвонил и сказал: "Я отправил домой посылку, мы отходим на оборону Мариуполя".
Но эта посылка не доехала: началась война, и она пропала.- Вера еле сдерживает слезы. Останавливаемся. Вздох и дальше.
«Его вещей у нас почти не осталось, почти всё сгорело в Мариуполе»
Вера Литвиненко, мать погибшего Владислава Литвиненко
Родители Литвиненко были на момент полномасштабного вторжения в Киеве, ждали от сына сообщений, старались не звонить, чтобы не помешать. «А потом связь пропала, и это было самое трудное - ждать звонка. В начале марта мы поздравляли его с днём рождения. Он не прочитал. Потом узнали, что он погиб», - вытирает слезы мать бойца.
Влада Литвиненко убили в здании школы, куда его в детстве возили на спортивные соревнования. «Несмотря на худощавое телосложение, он был выносливым, занимался каратэ, получил дан. Потом сам изучил основы тайского бокса. В "Азове" был кроссфит, бег. Они держали себя в форме», - рассказывает Вера.
«Я не скажу, что сейчас легче. Нет. Просто учишься трансформировать эту боль в действия. Я считаю, что это правильно. Потому что сидеть и плакать, ждать, пока закончится война, нет смысла. Я считаю, нужно направлять усилия на увековечивание памяти. Я этим и занялась», - закончила свой рассказ она.
В Таллинн Вера Литвиненко приехала как соорганизатор выставки, так как сама участвовала с сборе экспонатов для выставки в Киеве, в Национальном музее истории Украины. Она говорит на хорошем литературном украинском языке, что не совсем обычно для Мариуполя.
«Да, у нас тоже была русскоязычная семья, - отвечает она на мой вопрос. - На украинский язык я перешла в феврале 2022 года».
Выставка «Лицо отваги» открылась в Копли
Экспозицию привезли представители Национального музея истории Украины. Музею 125 лет и 70 из них приходится на советский период. Поскольку история завода «Азовсталь» была до войны представлена в музее как часть истории индустриализации, организаторы решили объединить выставку об обороне Мариуполя и историю самого завода.
Выставка открыта ежедневно с 10 до 18 часов в Квартале Крулли, здание Сепикода (Таллинн, ул. Копли, 70а). Вход посетителям до 19 лет бесплатный. В экспозицию входят фотовыставка, истории бойцов и их личные вещи, которые удалось собрать.
Еще одна мать, приехавшая с выставкой - Галина Голицина. Она потеряла на войне обоих сыновей. «Сейчас я приехала из Киева, а родом мы из Донецка. Оба моих сына родились и выросли там. Старший окончил школу и поступил в университет в Киеве, младший ещё был школьником, когда мы уехали из Донецка».
«Когда началась агрессия в 2014 году, они оба пошли добровольцами в АТО. Это же наша малая родина. Они не понимали, как это так, у нас отнимут наш Донбасс», продолжает Галина. Ее старший сын, Дмитрий Голицын, получил позывной «Адвокат», потому что до войны и был адвокатом. Он был тяжело ранен и ранение оказалось смертельным. Адвокат Голицын погиб практически в самом начале войны.
Младший сын Галины - Денис Дудинов с позывным «Фантом» - воевал в составе полка «Азов» с самого начала. «Все восемь лет до полномасштабного вторжения он служил, домой приезжал только дважды в год. Мы общались по видеосвязи, переписывались», - рассказывает она.
Денис тоже был юристом, как брат, но специализировался на международном праве. Как ни странно, его взяли. «Хотя с его состоянием здоровья это было невозможно. У Дениса было зрение -6, аритмия, плоскостопие, сколиоз. «Да, он имел белый билет, - говорит мать бойца. - Он вполне мог не воевать».
Когда он понял, что стране нужна помощь, он пошел служить в «Азов» переводчиком. Денис владел английским, немецким и шведским языками.
«Тогда здоровье не проверяли, - говорит Галина. - Позже, чтобы остаться в строю, прошёл медкомиссию, но вместо очков надел линзы, а с кардиограммой «помог» другой солдат. Сами понимаете, когда их на медкомиссии сотни стриженых и в трусах, кто там их различает.
Позже Денис прошёл обучение в Харькове, стал заместителем командира танкового подразделения. Последние полтора года он находился на линии соприкосновения, хотел быть ближе к фронту.
В последний раз приезжал домой в ноябре, а обычно приезжал в декабре на свой день рождения и уезжал в первых числах января. В этот раз он уехал обратно еще до Нового года. Сказал, что есть сослуживцы, которые тоже хотят побывать дома на праздники, и уехал раньше. Больше я его не видела», - говорит Галина.
Денис Дудинов погиб в конце марта, об этом Галине сообщил его отец: «Он узнал вечером, а мне сказал утром. Я сначала не поверила, но в душе я знала, что он в кольце, в аду. Как любая мать я надеялась до последнего, что это не случится с моим сыном. Но это случилось».
Старший сын Галины погиб в 32 года. Младшему тоже должно было исполниться 32. «Они родились с разницей в восемь лет и погибли с разницей в восемь лет, - говорит мать. - Я не знаю, зачем живу. У меня дети закончились для этой войны, но она всё не заканчивается. Кремль убивает наших детей, уничтожает наши жизни, а никто даже не знает, кто мы».
«У меня остались только воспоминания. Старший должен был жениться, но не успел. Его невеста осталась со мной как дочь, - говорит Галина ровным голосом выгоревшего изнутри человека. - Младший тоже собирался жениться, подарил кольцо своей девушке... Но она хотела, чтоб он ушел со службы. Он выбрал «Азов», хотя очень её любил. Теперь у меня нет внуков. Ничего не осталось, только пустота».