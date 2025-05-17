Матери защитников «Азовстали» привезли в Таллинн свои истории: «У меня дети закончились для этой войны»

«Мы выехали, а Влад вернулся оборонять город. Он воевал в составе добровольческого батальона давно и они, очевидно, готовились к войне», - рассказала Вера. В январе 2022 года сын не сказал, что уезжает готовиться к обороне.

Владислав Литвиненко. Фото: Частный архив

«Он сказал, что едет на спортивные соревнования, и связи там не будет», - объяснила Вера. Спрашиваю у нее о втором сыне. «Старший сын не военный. Хотя и младший не был военным. Он во время службы в «Азове» окончил Национальный университет культуры и искусств».

Влад Литвиненко был по специальности дизайнером интерьеров и планировал развиваться в этой профессии. «Он хотел в 2022 году уволиться, но у него был контракт до окончания особого периода, потому что тогда другой формы контракта не было», - говорит мать.

После Светлодарской дуги в 2020 году он перешел в разведывательную группу спецназа, элитное подразделение «Азова». Там были негласные условия: не меньше трёх лет службы. Я слышала, что в «Азов» не всех брали, только самых подготовленных и мотивированных.

«Так и было, - подтвердила Вера Литвиненко. - Во-первых, кандидаты на службу проходили психологические тесты, во-вторых сложные тесты по физподготовке. Проверяли выносливость, готовность поддержать побратима. Не все могли туда попасть».