В центре Таллинна появится небольшой, но приватный жилой дом

Девелоперская компания Liven начала продажу квартир в четырехэтажном жилом доме, который планируется построить в таллиннском районе Уус-Мааильм. Архитектурное решение и планировки здания разработаны с учетом пространственных и функциональных особенностей центральной части города.
Жилой комплекс под названием Virmalise Kodud («Дома северного сияния») расположен в непосредственной близости от Таллиннской высшей технической школы и в шаговой доступности от ряда важных образовательных и общественных учреждений, включая Тынисмяэскую реальную школу, Таллиннскую школу музыки и балета (MUBA) и здание Суперминистерства.
По словам архитектора Сандера Трейяра, проект на 28 квартир разработан с учетом исторических архитектурных традиций района Уус-Мааильм, при этом в него интегрированы современные функциональные решения.
«Наша цель - сохранить человеческий масштаб застройки, но одновременно предложить жителям современные удобства, такие как террасы и помещения для хранения велосипедов, - поясняет Трейяр. - Между двумя наземными корпусами предусмотрен внутренний двор, где будут оборудованы как зоны отдыха, так и игровые площадки для жителей».
Структурированный объем здания, высотные параметры, соответствующие характеру застройки, а также наличие внутреннего двора способствуют сохранению пространственного восприятия и визуальной целостности, характерных для района. Помимо детской игровой зоны во дворе предусмотрен и уголок для отдыха взрослых.
В оформлении внешней территории используется пышное, но не требующее сложного ухода озеленение, что делает двор комфортным для использования в течение всего года.
Согласно недавнему исследованию Kantar Emor, жители Таллинна предпочитают жить в небольших многоквартирных домах и ценят наличие личного балкона или террасы. По словам представителей компании Liven, эти предпочтения были учтены и при планировке квартир в комплексе Virmalise Kodud.
«Покупатели городского жилья все более осознанно подходят к выбору, исходя из потребностей своей семьи - нередко спрашивают про хозяйственное помещение, дополнительный санузел или отдельную прачечную, - рассказывает креативный директор Liven Алина Кестер. - Желания будущих жильцов мы учли как в планировках квартир, так и в вариантах отделки. К примеру, трехметровые потолки и окна высотой 2,6 метра подчеркивают простор интерьеров, а отделочные решения еще больше усиливают это ощущение. Кроме того, у каждой квартиры предусмотрен балкон или терраса площадью не менее десяти квадратных метров».