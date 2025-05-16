В тихом уголке центра Таллинна появится небольшой жилой дом

Жилой комплекс под названием Virmalise Kodud («Дома северного сияния») расположен в непосредственной близости от Таллиннской высшей технической школы и в шаговой доступности от ряда важных образовательных и общественных учреждений, включая Тынисмяэскую реальную школу, Таллиннскую школу музыки и балета (MUBA) и здание Суперминистерства.

Проект нового жилого комплекса в районе Уус-Мааильм. Фото: Liven

По словам архитектора Сандера Трейяра, проект на 28 квартир разработан с учетом исторических архитектурных традиций района Уус-Мааильм, при этом в него интегрированы современные функциональные решения.

«Наша цель - сохранить человеческий масштаб застройки, но одновременно предложить жителям современные удобства, такие как террасы и помещения для хранения велосипедов, - поясняет Трейяр. - Между двумя наземными корпусами предусмотрен внутренний двор, где будут оборудованы как зоны отдыха, так и игровые площадки для жителей».

Проект нового жилого комплекса в районе Уус-Мааильм. Фото: Liven

Структурированный объем здания, высотные параметры, соответствующие характеру застройки, а также наличие внутреннего двора способствуют сохранению пространственного восприятия и визуальной целостности, характерных для района. Помимо детской игровой зоны во дворе предусмотрен и уголок для отдыха взрослых.

В оформлении внешней территории используется пышное, но не требующее сложного ухода озеленение, что делает двор комфортным для использования в течение всего года.

Согласно недавнему исследованию Kantar Emor, жители Таллинна предпочитают жить в небольших многоквартирных домах и ценят наличие личного балкона или террасы. По словам представителей компании Liven, эти предпочтения были учтены и при планировке квартир в комплексе Virmalise Kodud.