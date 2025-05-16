Не выпускайте домашних питомцев на улицу! В Эстонии начинается вакцинация диких животных

С 19 по 25 мая 2025 года в Северо-Восточной и Юго-Восточной Эстонии, в приграничных с Россией районах, будет проводиться вакцинация лис и енотовидных собак против бешенства. Ширина зоны вакцинации составляет 50 километров от сухопутной границы с Россией и 30 километров от реки Нарва.
Бешенство - это опасное, смертельное заболевание, которое представляет угрозу как для людей, так и для животных. По словам ведущего специалиста отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Аве-Ли Тоомвап, особенно важно, чтобы лисы и енотовидные собаки, обитающие в приграничных районах, были защищены от заболевания с помощью вакцинации. Это поможет предотвратить повторное проникновение вируса из-за границы и защитит домашних животных и людей.
Для вакцинации используются специальные приманки, предназначенные для диких животных. Они по размеру примерно, как спичечный коробок, серо-коричневого цвета и со специфическим рыбным запахом. Внутри приманки находится капсула с вакциной против бешенства. Когда животное съедает приманку, оно разбивает капсулу, и вакцина попадает в рот, таким образом, организм начинает вырабатывать антитела к вирусу. Вакцинные приманки будут разбрасываться по земле с помощью малой авиации. Тоомвап добавила, что населенные пункты при этом строго избегаются.
«Приманки не сбрасываются над городами, деревнями, дорогами, водоемами и пастбищами, чтобы избежать их попадания к другим животным. Поскольку приманка предназначена в первую очередь для лисиц и енотовидных собак, просим держать собак и кошек в это время во дворе», - отметила специалист.
Сама по себе приманка не опасна для других животных, однако если ее съест не дикое животное, то до целевой группы вакцина не дойдет.
Что делать, если вы нашли приманку с вакциной:
- Не трогайте приманку - оставьте ее на месте.
- Если есть риск, что ее могут найти дети или домашние животные, перенесите приманку в более укромное место, используя резиновые перчатки.
- Если вакцина из приманки попала на открытую рану, в глаза или в рот, тщательно промойте пораженный участок большим количеством воды (в случае кожи - с мылом) и обратитесь к семейному врачу.
- Во время вакцинации и в течение нескольких дней после нее собак и кошек, живущих в зоне вакцинации, рекомендуется держать дома или в закрытых дворах.
Помимо вакцинации диких животных, крайне важно, чтобы все домашние собаки и кошки были привиты от бешенства - это обязанность владельца. Интервал между прививками не должен превышать двух лет.
Дополнительную информацию можно найти на сайте: marutaud.ee.