Не выпускайте домашних питомцев на улицу! В Эстонии начинается вакцинация диких животных

Бешенство - это опасное, смертельное заболевание, которое представляет угрозу как для людей, так и для животных. По словам ведущего специалиста отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Аве-Ли Тоомвап, особенно важно, чтобы лисы и енотовидные собаки, обитающие в приграничных районах, были защищены от заболевания с помощью вакцинации. Это поможет предотвратить повторное проникновение вируса из-за границы и защитит домашних животных и людей.

Для вакцинации используются специальные приманки, предназначенные для диких животных. Они по размеру примерно, как спичечный коробок, серо-коричневого цвета и со специфическим рыбным запахом. Внутри приманки находится капсула с вакциной против бешенства. Когда животное съедает приманку, оно разбивает капсулу, и вакцина попадает в рот, таким образом, организм начинает вырабатывать антитела к вирусу. Вакцинные приманки будут разбрасываться по земле с помощью малой авиации. Тоомвап добавила, что населенные пункты при этом строго избегаются.

«Приманки не сбрасываются над городами, деревнями, дорогами, водоемами и пастбищами, чтобы избежать их попадания к другим животным. Поскольку приманка предназначена в первую очередь для лисиц и енотовидных собак, просим держать собак и кошек в это время во дворе», - отметила специалист.

Сама по себе приманка не опасна для других животных, однако если ее съест не дикое животное, то до целевой группы вакцина не дойдет.