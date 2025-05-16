Спешить нельзя: государство притормозило реализацию проекта объединения таллиннских больниц

«С точки зрения государства в первую очередь нужно четко определить, какие функции будет выполнять новая больница, как распределятся обязанности и ответственность. Поскольку речь идет примерно о половине всей специализированной медицинской помощи, предоставляющейся в Эстонии, будущее объединенное медицинское учреждение в Таллинне следует рассматривать в контексте всей больничной сети страны. В обсуждение мы обязательно привлечем, среди прочих, Тартуский университет и Клиникум Тартуского университета. Мы ни в коем случае не хотим, чтобы в эстонской системе здравоохранения возникли две крупные, конкурирующие между собой “силосные башни”, важно обеспечить слаженное сотрудничество», - отметила Йоллер.