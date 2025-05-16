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Спешить нельзя: государство притормозило реализацию проекта объединения таллиннских больниц

Фото статьи
Фото: Konstantin Sednev

В четверг вечером на заседании кабинета министров правительство Эстонии приняло решение продолжать объединение таллиннских больниц поэтапно, поскольку вся система здравоохранения страны требует пересмотра.

Министр социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ) подчеркнула, что объединение больниц в Таллинне - необходимый шаг, но проводить его спешно не следует.

«С точки зрения государства в первую очередь нужно четко определить, какие функции будет выполнять новая больница, как распределятся обязанности и ответственность. Поскольку речь идет примерно о половине всей специализированной медицинской помощи, предоставляющейся в Эстонии, будущее объединенное медицинское учреждение в Таллинне следует рассматривать в контексте всей больничной сети страны. В обсуждение мы обязательно привлечем, среди прочих, Тартуский университет и Клиникум Тартуского университета. Мы ни в коем случае не хотим, чтобы в эстонской системе здравоохранения возникли две крупные, конкурирующие между собой “силосные башни”, важно обеспечить слаженное сотрудничество», - отметила Йоллер.

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