Мнение партий Владимир Свет: мы не должны поддаваться панике из-за заявления латвийского оппозиционного политика

Правительство из представителей Партии реформ, «Ээсти 200» и социал-демократов отклонило предложение фракции Центристской партии создать парламентскую комиссию для изучения обстоятельств, связанных с Rail Baltica. В Латвии такая комиссия была создана на межпартийной основе, но, к сожалению, правительство реформистов не способно признать ни собственные ошибки, ни альтернативное мнение.

Сейчас все более реальной становится ситуация, при которой в Латвии железная дорога к 2030 году построена не будет, а финансовые проблемы лишь нарастают.

Главная проблема в Эстонии в том, что ни у Рийгикогу, ни у общества нет ясности относительно реализации этого проекта. Это касается как источников дальнейшего финансирования, так и сроков, и вопроса, кто будет эксплуатировать железную дорогу. Существует реальная опасность, что нынешнее правительство может взять на себя неподъемные обязательства, выполнение которых в будущем станет для нас проблемой.

Совершенно безответственно тратить деньги налогоплательщиков на железную дорогу Таллинн - Варшава, если уже сейчас очевидно, что в лучшем случае дотянем до Хяэдемеэсте. В то же время страна постоянно испытывает финансовые трудности, а налоговая нагрузка на людей и бизнес все увеличивается. В Эстонии есть железные дороги, нуждающиеся в инвестициях, ситуация с ремонтом дорог становится все хуже, не говоря уже о строительстве новых - нельзя сказать, что тратить деньги больше некуда.