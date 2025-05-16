Мнение партий Владимир Свет: мы не должны поддаваться панике из-за заявления латвийского оппозиционного политика

Латвия, вероятно, не сможет завершить свою часть Rail Baltica к 2030 году, однако Эстония намерена закончить свой участок в срок. Это означает, что поезда будут двигаться по Rail Baltica от Таллинна до границы с Латвией.
Должны ли мы довести до конца свою часть, рискуя тем, что в Латвии дорога так и не будет построена? Проблему обсуждают и делятся своими мнениями по важному вопросу представители различных эстонских партий.
Кулдар Лейс
Министр инфраструктуры
Строительство Rail Balticа - это совместное обязательство стран Балтии, вытекающее как из регламента Европейского союза, так и из международного соглашения, ратифицированного странами Балтии в 2017 году. Цель Эстонии - завершить свой участок проекта к 2030 году.
От Латвии не поступало ни одной официального заявления о том, что они отказываются от выполнения этой задачи. Напротив - только вчера премьер-министры Эстонии и Латвии, а также президент Литвы в совместном письме Европейской комиссии подтвердили, что все три страны Балтии по-прежнему привержены завершению первого этапа Rail Balticа к концу 2030 года.
Я также нахожусь в постоянном контакте с латвийским министром инфраструктуры, который неоднократно заверял, что цель правительства Латвии - реализовать проект в срок. Высказывания, прозвучавшие на специальной антикоррупционной комиссии, исходят от латвийского оппозиционного политика и не отражают официальную позицию правительства Латвии.
Для Эстонии Rail Balticа - это не просто международное транспортное сообщение, но и важная внутренняя инвестиция: быстрый и экологичный поезд из Таллинна в южном направлении через Пярну, который также укрепляет нашу безопасность.
Лаури Лаатс
Председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу
Я уже год назад поднимал проблему Rail Baltica в Рийгикогу, когда был опубликован отчет государственных контрольных ведомств стран Балтии о катастрофическом состоянии железнодорожного проекта.
Правительство из представителей Партии реформ, «Ээсти 200» и социал-демократов отклонило предложение фракции Центристской партии создать парламентскую комиссию для изучения обстоятельств, связанных с Rail Baltica. В Латвии такая комиссия была создана на межпартийной основе, но, к сожалению, правительство реформистов не способно признать ни собственные ошибки, ни альтернативное мнение.
Сейчас все более реальной становится ситуация, при которой в Латвии железная дорога к 2030 году построена не будет, а финансовые проблемы лишь нарастают.
Главная проблема в Эстонии в том, что ни у Рийгикогу, ни у общества нет ясности относительно реализации этого проекта. Это касается как источников дальнейшего финансирования, так и сроков, и вопроса, кто будет эксплуатировать железную дорогу. Существует реальная опасность, что нынешнее правительство может взять на себя неподъемные обязательства, выполнение которых в будущем станет для нас проблемой.
Совершенно безответственно тратить деньги налогоплательщиков на железную дорогу Таллинн - Варшава, если уже сейчас очевидно, что в лучшем случае дотянем до Хяэдемеэсте. В то же время страна постоянно испытывает финансовые трудности, а налоговая нагрузка на людей и бизнес все увеличивается. В Эстонии есть железные дороги, нуждающиеся в инвестициях, ситуация с ремонтом дорог становится все хуже, не говоря уже о строительстве новых - нельзя сказать, что тратить деньги больше некуда.
Мы не должны бояться решения о (временном) замораживании проекта Rail Balticа – оно может оказаться гораздо более разумным выходом, чем завершение строительства эстонского участка.
Владимир Свет
Член Таллиннского горсобрания, бывший министр инфраструктуры (Социал-демократическая партия)
Эстония должна продолжить строительство Rail Balticа к 2030 году. Каждый год промедления делает проект только дороже - инфляция увеличивает затраты на десятки миллионов. Лидеры государства и дипломаты должны сосредоточиться на убеждении правительства Латвии, чтобы необходимые для строительства решения принимались как можно быстрее.
Это проект, который создает новый сухопутный коридор с Европой - не только для путешествий или грузоперевозок, но и для перемещения военных сил. Оттягивание или отказ от столь стратегического объекта выгоден только России, которая годами пыталась помешать этому проекту. Рассматривать его с точки зрения военной инфраструктуры - это аргумент как для наших соседей, так и для Европейской комиссии.
Мы не должны поддаваться панике из-за заявления латвийского оппозиционного политика. Трудно представить, чтобы правительство Латвии делало какие-то выводы об Эстонии, основываясь, например, на популистских выступлениях Чаплыгина.
Да, Rail Balticа вызывает споры и важные вопросы, например, касающиеся охраны окружающей среды. На все эти проблемы нужно находить оптимальные решения. Одно ясно: Rail Balticа нужна для перемещения наших союзников - без него в худшем сценарии не будет ни болот, ни лесов, которые нуждаются в защите.
Rail Balticа должна быть построена. Эстония нуждается в нем больше всех, поскольку мы находимся севернее остальных. Нужно сосредоточиться на строительстве и заставить наших союзников также выполнять взятые обязательства.
Расмус Лахтвеэ
Заместитель председателя партии Зеленые
Нет, потому что восстановление и ускоренное, более безопасное и экономичное развитие уже существующей железнодорожной сети - в том числе восстановления сообщения с Пярну - в Эстонии обойдется заметно дешевле и однозначно принесет более значительный социально-экономический эффект.
Правительство Латвии прислушалось к голосу разума и решило выйти из трясины бессмысленных расходов. Миллионы, траты которых основаны на ложных основаниях и предпосылках, не должны служить поводом для последующих многомиллиардных трат, даже если они выгодны крупным спонсорам некоторых правящих партий.
В грузовых перевозках логистические компании и сегодня, и в будущем будут отдавать предпочтение более энергоэффективному и дешевому морскому транспорту. В пассажирских перевозках Rail Balticа не сможет конкурировать с авиацией, пока скорость на железной дороге не превысит 240 км/ч, а эта идея уже признана слишком затратной и отложена в долгий ящик.
Наивные заявления министра инфраструктуры о том, будто налоги, собранные с проекта RB, сделают его для Эстонии «нулевым затратным проектом», неубедительны и в будущем не покроют постоянно растущие эксплуатационные расходы. Эти расходы придется покрывать за счет всех жителей Эстонии, сокращая финансирование здравоохранения, образования, социальной поддержки и безопасности.
Контролирующие органы всех трех стран Балтии, представляя результаты аудита проекта RB, подтвердили, что это убыточное сжигание средств, только увеличивающее налоговую нагрузку на общество. При этом эксплуатационные расходы и стоимость приобретения подвижного состава до сих пор никому не известны. Налоги - это не вся экономика, уважаемый министр!
На проекте RB сейчас просто сжигаются деньги, но их можно и нужно направить в другие сферы, чтобы по-настоящему улучшить жизнь в Эстонии. Важнейших потребностей - огромный список.
Яак Валге
Член Рийгикогу (Партия правых)
Латыши более темпераментны, а иногда и менее покорны, чем эстонцы. В начале XX века в Эстонии была распространена поговорка «говорим по-латышски», что означало борьбу против помещиков, вплоть до поджогов усадеб. Примером для эстонской августовской демонстрации в Хирвепарке в 1987 году, давшей старт массовому сопротивлению в Эстонии, послужила прошедшая в июне в Латвии акция протеста против пакта Молотова-Риббентропа.
С Rail Balticа латыши справились лучше нас, то есть начали строительство тех частей супермагистрали, которые им все равно необходимы - независимо от дальнейшего строительства Rail Balticа. Это, например, терминал в рижском аэропорту, центральный вокзал Риги и многофункциональный грузовой терминал в Саласпилсе. Можно предположить, что латыши вообще откажутся от Rail Balticа.
Строительство Rail Balticа в Эстонии следует как можно скорее остановить, независимо от того, что и когда решат латыши. Пока что на строительство Rail Balticа потрачено где-то пять - десять процентов необходимых средств, и чем дальше, тем дороже обойдется остановка.
Супермагистраль экономически нецелесообразна: после завершения она будет требовать от нас непосильных дотаций, наносить вред окружающей среде и уже сейчас технологически устарела. Для строительства потребуется дешевая иностранная рабочая сила. В этот раз мы могли бы сами подать пример Латвии и немедленно остановить Rail Balticа.
Тоомас Уйбо
Руководитель фракции «Ээсти 200» в Рийгикогу
Для Эстонии Rail Balticа - крайне важный инфраструктурный проект сразу с нескольких сторон. Любое улучшение мобильности создает условия для быстрого развития и создания нового благосостояния. Это, по сути, закон природы.
Во-вторых, речь идет об очень важном объекте с точки зрения обороны и нашей безопасности.
В-третьих, его строительство выгодно экономике Эстонии, ведь около 80 % расходов покрывается деньгами ЕС, что не ложится бременем на наших налогоплательщиков, зато дает работу множеству людей и приносит большой налоговый доход. Поэтому Эстония должна обязательно завершить свой участок в срок.
Официальная позиция южных соседей на данный момент такова, что их часть также будет готова к 2030 году. Даже если их срок сдвинется на несколько лет, Эстония не должна менять свои планы, кроме, возможно, точной корректировки сроков для закупки скоростных поездов.
«Ээсти 200» стоит за то, чтобы в будущем в Эстонии каждый мог быстро и удобно перемещаться как внутри страны, так и по всей Европе.
Хейки Хепнер
Член правления партии «Отечество»
В Эстонии сейчас серьезный дефицит целостного взгляда, и к каждому вопросу подходят фрагментарно. Особенно остро люди чувствуют это в энергетике, судя по их ежемесячным счетам за электричество.
Текущее состояние практически отсутствующих инфраструктурных инвестиций не так бросается в глаза, но это тоже тикающая бомба: за последние два года дорожное строительство в стране практически умерло, и чтобы вернуть рынок к жизни, потребуется намного больше времени, ведь многие специалисты уже перешли на другую работу.
Такая же путаница царит и в вопросах железных дорог - речь не только о Rail Baltic, но и, например, о дороге на Хаапсалу, обсуждение финансирования которой в правительстве идет постоянно, или о железнодорожном кольце вокруг Таллинна, о будущем которого сейчас известно только то, что две партии власти не смогли прийти к согласию.
Связи Эстонии с Европой необходимы, как необходимы и внутренние коммуникации между центрами притяжения. О них всегда говорят только с точки зрения безопасности, но не менее важны они для перспектив экономики и бизнеса - и единственная наземная связь с Европой возможна только через Латвию, Литву и Польшу.
Будет ли приоритетом строительство Rail Balticа или расширение Via Baltica - это можно обсуждать. Но важно принять решение. Мы уже потеряли слишком много времени.
Каарел Козе
Партия правых
Новости из-за южной границы на выходных бросили мрачную тень на общебалтийский железнодорожный проект. Латвийская оппозиция стала пугать тем, что Латвия не сможет или не собирается выполнить свои обязательства к 2030 году. Сразу встал вопрос, не окажется ли бессмысленной и эстонская часть Rail Balticа.
Развивая интригу, скажу: даже если Латвия не справится со своими задачами, нам все равно стоит завершить свою работу.
Во-первых, потому что нам нужно по максимуму использовать возможное финансирование ЕС. В случае основного направления Rail Balticа нам нужно инвестировать только 15 процентов в передвижение наших граждан: ЕС вкладывает 85 процентов при условии, что проект будет завершен в предусмотренный период - отдельно для некоторых компонентов, таких как местные остановки и т.д.
Во-вторых, потому что Пярну - важнейший центр притяжения в условиях Эстонии, четвертый по величине город, более важный, чем просто по населению, и единственный из крупных городов, у которого нет железнодорожного сообщения. На этом же маршруте есть ряд популярных остановок, например, Рапла и Кохила.
Эстония обеспечила финансирование местных остановок по линии RB, и сейчас ведутся подготовительные работы по закупке подвижного состава для региональных линий. Это значит, что к 2030 году мы сможем ездить со скоростью до 200 км/ч между местными станциями, возможно, с конечной остановкой даже в Риге.
Из Таллинна - и других мест - жители смогут добираться до летней столицы быстро и без стресса, а Пярну станет настолько близким, что поездки в центр Таллинна будут не сложнее, чем из Пирита. Правда, вероятно, дороже.