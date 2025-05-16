В Эстонии за повреждение морского кабеля могут посадить на десять лет

Проект ужесточит Пенитенциарный кодекс, чтобы лучше защитить связанную с внешними соединениями инфраструктуру Эстонии и эффективнее реагировать на ее нарушение.

Сфера действия пенитенциарного права расширяется и охватывает действия, совершенные в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, если они наносят ущерб коммуникационной или энергетической инфраструктуре, связанной с Эстонией, например, кабелям, трубопроводам или объектам управления движением.

Преступления против подводных кабелей и трубопроводов будут особенно суровыми: до десяти лет лишения свободы для физического лица и до четырех миллиардов евро штрафа для юридического лица, даже если повреждение не было преднамеренным и не вызвало перерыва в обслуживании.

Законопроект также предусматривает уголовную ответственность за «заказной вандализм» - например, когда кто-то умышленно наносит ущерб имуществу, независимо от суммы нанесенного ущерба. Это поможет лучше противостоять возможным гибридным атакам со стороны враждебных государств.