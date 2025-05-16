В Эстонии за повреждение морского кабеля могут посадить на десять лет

Правительство обсудило, одобрило и отправило в Рийгикогу для утверждения проект поправок к Пенитенциарному кодексу, предусматривающих наказание до десяти лет лишения свободы за обрыв морского подводного кабеля.
Проект ужесточит Пенитенциарный кодекс, чтобы лучше защитить связанную с внешними соединениями инфраструктуру Эстонии и эффективнее реагировать на ее нарушение.
Сфера действия пенитенциарного права расширяется и охватывает действия, совершенные в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, если они наносят ущерб коммуникационной или энергетической инфраструктуре, связанной с Эстонией, например, кабелям, трубопроводам или объектам управления движением.
Преступления против подводных кабелей и трубопроводов будут особенно суровыми: до десяти лет лишения свободы для физического лица и до четырех миллиардов евро штрафа для юридического лица, даже если повреждение не было преднамеренным и не вызвало перерыва в обслуживании.
Законопроект также предусматривает уголовную ответственность за «заказной вандализм» - например, когда кто-то умышленно наносит ущерб имуществу, независимо от суммы нанесенного ущерба. Это поможет лучше противостоять возможным гибридным атакам со стороны враждебных государств.
Поправки также распространяют действие эстонского пенитенциарного законодательства на преступления, совершенные на территории дипломатических представительств Эстонии за рубежом, и на действия, нарушающие защиту государственной тайны или секретной информации за пределами территории Эстонии.