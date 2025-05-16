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Горсобрание Пярну: мы не против парка оборонной промышленности, но с одним условием

Собрание в народном доме в Тыстамаа получилось многолюдным.
Собрание в народном доме в Тыстамаа получилось многолюдным. Фото: Urmas Luik

На своем заседании Пярнуское горсобрание сочло разумным строительство парка оборонной промышленности в лесном массиве между деревнями Эрмисту и Соомра и согласилось с предварительным выбором места, предложенным государством в рамках специального планирования. Ключевое условие – учет интересов местных жителей.

«Эстонии необходимо развивать оборонную промышленность, чтобы активнее отстаивать интересы государства и укреплять обороноспособность. На мой взгляд, район Тыстамаа в Пярну – хороший выбор, поскольку промышленный парк привлечет значительные инвестиции, оживит предпринимательскую деятельность и улучшит занятость в удаленных районах. За право предоставить площадку для парка боролись несколько самоуправлений, и я рад, что государство выбрало именно Пярну, а горсобрание высказало положительную позицию относительно его создания», – говорит мэр Пярну Ромек Козенкраниус.

В официальном заключении горсобрания по проекту решения о предварительном выборе места для парка оборонной промышленности выделены восемь вопросов, важных для местных жителей.

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