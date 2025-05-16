Горсобрание Пярну: мы не против парка оборонной промышленности, но с одним условием

«Эстонии необходимо развивать оборонную промышленность, чтобы активнее отстаивать интересы государства и укреплять обороноспособность. На мой взгляд, район Тыстамаа в Пярну – хороший выбор, поскольку промышленный парк привлечет значительные инвестиции, оживит предпринимательскую деятельность и улучшит занятость в удаленных районах. За право предоставить площадку для парка боролись несколько самоуправлений, и я рад, что государство выбрало именно Пярну, а горсобрание высказало положительную позицию относительно его создания», – говорит мэр Пярну Ромек Козенкраниус.