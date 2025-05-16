Эксперт об инциденте с танкером: так и Третью мировую войну можно начать!

В результате это становится политическим решением, а не инициативой командующего, как иногда произошедшее пытаются представить общественности.

По словам Юри Саска, в ходе обсуждения инцидента с танкером всплывают намеки на самостоятельные решения главы ВМС, хотя все происходящее на море - это прежде всего вопрос политического характера.

«В теории так и Третью мировую войну можно начать», - поясняет бывший командующий ВМС Эстонии, почему решения о морских операциях принимаются на самом высоком политическом уровне.

«Это не так, что однажды утром командующий ВМС просыпается с мыслью отправиться на какое-либо судно и зовет с собой друзей. Это политическое, очень взвешенное решение - осуществлять высадку на судно или нет», - подчеркивает Саска.

Кроме того, именно на политическом уровне определяется и масштаб реакции, дополняет картину эксперт.

По словам Саска, такие масштабные операции не начинаются с того, что военные моряки случайно замечают на радаре российское судно из теневого флота и тут же спешат к нему на вертолете или корабле.

«В СМИ часто появляется информация, будто флот обнаружил нечто подобное в наших водах. На самом деле флот не находит такие вещи случайно, за углом. Это системная и продолжительная работа», - уточняет он.

«Планирование операции - по крайней мере, так было, когда я год назад уходил из вооруженных сил - начинается за несколько дней», - делится подробностями Юри Саска.

Как правило, при обсуждении за круглым столом, кроме премьер-министра и членов правительства, присутствуют также командующий Силами обороны, руководство Департамента полиции и погранохраны и Департамента транспорта.

При этом высшие руководители страны обсуждают не один, а сразу несколько вариантов действий и развития событий, дополняет картину Саска.

Как выглядел инцидент во вторник с точки зрения бывшего командующего ВМС Эстонии?

«Думаю, для нас стало неожиданностью то, что противник был хорошо к этому подготовлен. Пара истребителей не взмыла в небо случайно - они явно находились в состоянии готовности», - уверен он.