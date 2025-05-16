Таллинн выделил около 800 000 евро на реставрацию церквей

В этом году город выделит около 205 000 евро на масштабную и затратную реставрацию среднего нефа Домского собора. Особое внимание уделено также приведению в порядок приходских зданий в Нымме. Поддержка была направлена на реставрацию крыши церкви Нымме Раху, а также на подготовку воссоздания проекта и восстановление крыши дома пастора Немецкой церкви Христа Спасителя. Эти работы ранее откладывались, но в этом году общины решили их начать. В сумме на работы в Нымме город также выделил около 205 000 евро.

Продолжаются реставрационные работы на крыше южного нефа церкви Олевисте, которые город поддерживает на сумму около 129 000 евро.

Дополнительно в этом году внимание уделяется повышению теплоизоляции и энергоэффективности церковных помещений. С помощью городского финансирования будут реставрированы и утеплены витражные окна церкви Пюхавайму, восемь окон церкви Каарли, а также окна Яановской церкви.

В этом году также появились новые возможности получения поддержки: теперь можно подать заявку на финансирование разработки реставрационных проектов, а также на приведение в порядок оград и надгробий на исторических кладбищах города.

На составление реставрационных проектов было выделено свыше 43 000 евро для шести квартирных товариществ. Кроме того, 1000 евро направлены на реставрацию исторического надгробного ограждения на кладбище Рахумяэ.