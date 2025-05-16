Россия преследует несогласных даже за рубежом: запугивание, давление на семью, насилие, кибератаки

Теперь атаки направлены не только на них (хотя на них тоже, вспомним убийство Максима Кузьминова), но и на более широкий круг гражданских активистов и журналистов, сообщал исследовательский центр «Коллективное действие».

Увеличению масштаба репрессий способствовала эмиграция из России после начала войны - по примерным оценкам, из страны уехали 800-900 тысяч человек.

Сначала многие осели в странах Южного Кавказа и Центральной Азии.

Из-за своей близости к России они стали удобным плацдармом для транснациональных репрессий. Позднее часть уехавших перебрались в Евросоюз.

«Европа стала не только местом назначения, но и новой линией фронта в глобальном состязании между авторитарными и демократическими представлениями о суверенитете», - говорится в докладе «ОВД-Инфо».

Какие методы чаще всего использует ФСБ - и в каких странах

Согласно докладу, в 2014-2024 годах Россия преследовала как минимум 118 эмигрантов в 15 странах - из них 89 уже после вторжения в Украину.

В абсолютном выражении число жертв утроилось с началом войны, а среднегодовое число инцидентов выросло в восемь раз.

В основном за счет нового метода - отказа во въезде. С 2022 года было не меньше 43 подобных инцидентов, чаще всего в Грузии, которая систематически отказывала во въезде россиянам.

Грузия же заняла первое место по общему количеству известных случаев ТНР со стороны России - с 2014 года их было не меньше 45.