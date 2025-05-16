Названы самые высокооплачиваемые спортсмены мира

Третий год подряд на вершине рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов по версии экономического издания Forbes находится футболист Криштиану Роналду. На второе место поднялся баскетболист Стефен Карри.
По данным Forbes, Роналду, который за свою карьеру пять раз возглавлял этот рейтинг, увеличил свой общий доход примерно на пятнадцать миллионов долларов - до 275 миллионов (около 245 миллионов евро).
Такую сумму удалось превзойти лишь бывшему чемпиону мира по боксу Флойду Мэйвезеру, который в 2015 году заработал 300 миллионов долларов, а тремя годами позже — 275 миллионов.
Сорокалетний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в декабре 2022 года подписал выгодный контракт с клубом высшей лиги Саудовской Аравии Al Nassr, а свои доходы увеличил и за счет рекламных и спонсорских соглашений за пределами футбольного поля. Подтверждением тому служит и его армия поклонников в социальных сетях, которая, по последним данным, достигла 939 миллионов человек.
Разыгрывающий клуба NBA Golden State Warriors Стефен Карри занял второе место в рейтинге Forbes с доходом в 156 миллионов долларов (около 139 миллионов евро). Британский боксер Тайсон Фьюри вышел на третью строчку с доходом 146 миллионов долларов (приблизительно 130 миллионов евро), несмотря на поражение в титульном бое в декабре от украинца Александра Усика. Доходы Фьюри обеспечили реалити-шоу, вышедшее на Netflix, а также сотрудничество с туристическим агентством Мальты.
Многолетний соперник Роналду, 37-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который сейчас выступает за американский клуб Inter Miami, в рейтинге Forbes опустился еще ниже - с третьего на пятое место. Его предполагаемый доход составил 135 миллионов долларов (примерно 120 миллионов евро) и по сравнению с прошлым годом остался на прежнем уровне.
Десять самых высокооплачиваемых спортсменов мира
(Все суммы в евро указаны приблизительно)
Криштиану Роналду, футболист: 275 миллионов долларов (245 миллионов евро)
Стефен Карри, баскетболист: 156 миллионов долларов (139,2 миллиона евро)
Тайсон Фьюри, боксер: 146 миллионов долларов (130,3 миллиона евро)
Дак Прескотт, игрок в американский футбол: 137 миллионов долларов (122,3 миллиона евро)
Лионель Месси, футболист: 135 миллионов долларов (120,5 миллиона евро)
Леброн Джеймс, баскетболист: 133,8 миллиона долларов (119,4 миллиона евро)
Хуан Сото, бейсболист: 114 миллионов долларов (101,7 миллиона евро)
Карим Бензема, футболист: 104 миллиона долларов (92,8 миллиона евро)
Сехей Охтани, бейсболист: 102,5 миллиона долларов (91,5 миллиона евро)
Кевин Дюрант, баскетболист: 101,4 миллиона долларов (90,5 миллиона евро)
Источник: Forbes