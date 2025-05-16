Названы самые высокооплачиваемые спортсмены мира

По данным Forbes, Роналду, который за свою карьеру пять раз возглавлял этот рейтинг, увеличил свой общий доход примерно на пятнадцать миллионов долларов - до 275 миллионов (около 245 миллионов евро).

Такую сумму удалось превзойти лишь бывшему чемпиону мира по боксу Флойду Мэйвезеру, который в 2015 году заработал 300 миллионов долларов, а тремя годами позже — 275 миллионов.

Сорокалетний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в декабре 2022 года подписал выгодный контракт с клубом высшей лиги Саудовской Аравии Al Nassr, а свои доходы увеличил и за счет рекламных и спонсорских соглашений за пределами футбольного поля. Подтверждением тому служит и его армия поклонников в социальных сетях, которая, по последним данным, достигла 939 миллионов человек.

Разыгрывающий клуба NBA Golden State Warriors Стефен Карри занял второе место в рейтинге Forbes с доходом в 156 миллионов долларов (около 139 миллионов евро). Британский боксер Тайсон Фьюри вышел на третью строчку с доходом 146 миллионов долларов (приблизительно 130 миллионов евро), несмотря на поражение в титульном бое в декабре от украинца Александра Усика. Доходы Фьюри обеспечили реалити-шоу, вышедшее на Netflix, а также сотрудничество с туристическим агентством Мальты.

Многолетний соперник Роналду, 37-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который сейчас выступает за американский клуб Inter Miami, в рейтинге Forbes опустился еще ниже - с третьего на пятое место. Его предполагаемый доход составил 135 миллионов долларов (примерно 120 миллионов евро) и по сравнению с прошлым годом остался на прежнем уровне.