Марлеэн Мюлла в очередной раз обновила рекорд Эстонии в прыжках с шестом

Прыгунья с шестом Марлеэн Мюлла вновь доказала, что находится в отличной форме на самом старте летнего сезона, установив очередной рекорд Эстонии в этом виде спорта.
На прошедших вчера соревнованиях Summit League Марлеэн Мюлла установила новый рекорд Эстонии в прыжках с шестом, показав результат 4,57 метра. Свой прежний рекорд, установленный месяц назад, она превзошла на один сантиметр.
Прошедший зимний сезон у Мюлла получился невыразительным, однако уже в конце марта появились обнадеживающие результаты: на первом старте под открытым небом она взяла высоту 4,47 метра.
Прошлым летом 23-летняя спортсменка из Раквере дебютировала на чемпионате Европы среди взрослых, где остановилась на отметке 4,40 метра и выбыла в предварительном раунде.
В этом году Мюлла нацелилась на участие в чемпионате мира, который пройдет в сентябре. Норматив составляет 4,73 метра, однако важную роль в отборе играет и рейтинг спортсменки.