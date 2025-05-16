Переговорщики, боевые генералы и разведчики. Что говорит о позиции Украины состав ее делегации в Стамбуле

Не очень представительный состав российской делегации на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле - Владимир Зеленский без лишних церемоний назвал его бутафорским - многие комментаторы восприняли как сигнал Владимира Путина украинскому коллеге и остальному миру о том, что никаких прорывных результатов от нынешних переговоров ждать не приходится.
А о чем говорит обнародованный вечером 15 мая состав украинского представительства на первом с 2022 года разговоре Москвы и Киева?
Существуют разные способы донести свою позицию на любых переговорах еще до их начала. Один из самых очевидных, и это лишний раз доказал нынешний Стамбул - состав переговорной команды и способ ее формирования.
Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Он - единственный член украинской группы, который принимал участие и в стамбульских переговорах 2022 года (тогда еще в ранге депутата Рады). Более того, по сообщениям СМИ, вскоре после той поездки в Стамбул Умеров почувствовал себя плохо - говорилось о попытке отравления украинского переговорщика.
В Украине Умеров считается хорошим переговорщиком, он свободно говорит по-английски и по-турецки и обладает широкими связями в американских и турецких политических кругах. Дополнительное обстоятельство - тесные связи Умерова с Меджлисом крымскотатарского народа (признан в России экстремистской организацией и запрещен).
МИД в делегации представляет первый заместитель министра, опытный дипломат Сергей Кислица. У него, пожалуй, самый обширный опыт общения с российскими дипломатами в Украине. С 2019 года до декабря 2024 года он был представителем Украины в ООН и не раз участвовал в словесных перепалках с постпредом России Василием Небензей.
Замглавы СБУ генерал Александр Поклад - по определению фигура более закрытая. Конкретно в этом случае - еще и несколько мифологизированная. Российские провоенные издания сообщали, что именно Поклад приложил руку к ликвидации бывшего лидера самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и медийного боевика Арсена Павлова, известного как Моторола, однако на официальном уровне Украина никогда не подтверждала своей причастности к этим инцидентам. О чем известно наверняка, так это о том, что Поклад принимал участие в задержании генерала СБУ Валерия Шайтанова, которого называли одним из самых ценных агентов российских спецслужб в рядах их украинских коллег.
Главное управление разведки в делегации представляет генерал Вадим Скибицкий. Заместитель Кирилла Буданова - пожалуй, самый медийный разведчик Украины после своего шефа. Он активно комментирует работу своего ведомства и слывет специалистом по информационным войнам. Весной прошлого года в интервью журналу Economist Скибицкий заявил, что не видит, как Украина может выиграть войну против России собственными силами, и, по его мнению, даже гипотетическое освобождение страны в границах 1991 года не закончило бы войну.
«Такие войны могут закончиться только договорами. Сейчас обе стороны пытаются занять максимально выгодную позицию перед потенциальными переговорами», - сказал он, добавив, что содержательные переговоры, по его мнению, могут начаться не раньше второй половины 2025 года.
Другая группа членов украинской делегации - это боевые генералы, которые представляют Генштаб (Алексей Шевченко), Воздушные силы (Евгений Шинкарев), Военно-морские силы (Александр Дьяков). Плюс представитель оперативного управления Генштаба - то есть человек, который знает об актуальной ситуации на линии столкновения больше всех на свете (Александр Шерихов). Они, похоже, готовы профессионально, не на политическом уровне обсуждать подробности ситуации на поле боя и, как следует понимать из заявленной позиции украинской стороны на эти переговоры, условия и технические особенности перемирия.
За конкретные формулировки возможного итогового документа, похоже, может отвечать профильный специалист - начальник управления международного и операционного права украинского Генштаба Алексей Маловацкий.
Наконец, наличие в составе украинской делегации Александра Бевза - это прямое указание на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, который отвечал за все контакты с россиянами до начала большой войны. Бевз - один из ключевых помощников Ермака и наверняка в деталях проинформирует своего шефа о ходе переговоров.
Одним словом, похоже, что украинская делегация представлена людьми более статусными, чем их российские визави. В ней есть как боевые генералы, готовые в подробностях обсуждать то, как именно должно выглядеть и быть реализовано перемирие - главная цель Киева на этих переговорах. В то же время, из Киева в Стамбул приехали и такие делегаты, которые готовы не просто выслушивать заявления россиян о первопричинах конфликта, построении в Украине «антироссии» и бомбардировках украинских городов как о способе защиты легитимных национальных интересов России, но и на равных противостоять этой риторике, если переговоры пойдут в этом направлении.
Состав украинской делегации не дает оснований предполагать, что в нем имеются какие-либо сторонники компромисса с Россией. Более того, то, что ее возглавляет крымский татарин, сводит к минимуму возможность даже теоретической дискуссии о признании Крыма российским.