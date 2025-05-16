Переговорщики, боевые генералы и разведчики. Что говорит о позиции Украины состав ее делегации в Стамбуле

А о чем говорит обнародованный вечером 15 мая состав украинского представительства на первом с 2022 года разговоре Москвы и Киева?

Существуют разные способы донести свою позицию на любых переговорах еще до их начала. Один из самых очевидных, и это лишний раз доказал нынешний Стамбул - состав переговорной команды и способ ее формирования.

Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Он - единственный член украинской группы, который принимал участие и в стамбульских переговорах 2022 года (тогда еще в ранге депутата Рады). Более того, по сообщениям СМИ, вскоре после той поездки в Стамбул Умеров почувствовал себя плохо - говорилось о попытке отравления украинского переговорщика.

В Украине Умеров считается хорошим переговорщиком, он свободно говорит по-английски и по-турецки и обладает широкими связями в американских и турецких политических кругах. Дополнительное обстоятельство - тесные связи Умерова с Меджлисом крымскотатарского народа (признан в России экстремистской организацией и запрещен).

МИД в делегации представляет первый заместитель министра, опытный дипломат Сергей Кислица. У него, пожалуй, самый обширный опыт общения с российскими дипломатами в Украине. С 2019 года до декабря 2024 года он был представителем Украины в ООН и не раз участвовал в словесных перепалках с постпредом России Василием Небензей.