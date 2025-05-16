На днях появится возможность бесплатно перевести ненужные вам евромонеты на свой счет

Руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс подчеркивает важность акции: «Монетная кампания - это хорошая возможность вернуть в оборот накопившиеся и залежавшиеся монеты и снова сделать их активным платежным средством. Успех предыдущих кампаний Swedbank показывает, что люди готовы пустить свои монеты в оборот, и мы хотим предложить им такую возможность».

Монеты можно бесплатно принести в таллиннское отделение Swedbank на улице Лийвалайа, а также в филиалы Swedbank в Йыхви, Курессааре, Пярну и Тарту. В других филиалах акция по бесплатному приему монет проводиться не будет. Монеты будут бесплатно приниматься от частных клиентов, которым эта сумма будет бесплатно перечислена на расчетный счет, то есть во время акции с клиентов не будет взиматься плата за обслуживание.

Для того чтобы принести монеты, необходимо записаться на прием на сайте, в приложении или по телефону. Монеты должны быть чистыми и сухими, сильно загрязненные или влажные монеты не принимаются. Кампания проходит с 19 по 30 мая.

Во время двух предыдущих кампаний Swedbank клиенты принесли в Swedbank монет в общей сложности почти на 1,5 миллиона евро.