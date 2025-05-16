Видео Паника в городе: почему в воздухе внезапно взрываются птицы?

За последние месяцы в городе нашли около пятидесяти мертвых птиц, некоторые из них якобы «взорвались прямо в воздухе», сообщает Guardian.

Камера наблюдения у одного из домов зафиксировала момент, когда птица падает с электрических проводов, перед этим за кадром раздается сильный хлопок.

Видео привело к всплеску паники и появлению множества конспирологических версий: одни местные жители убеждены, что происходящее имеет природные причины, другие подозревают злой умысел.

В лабораторию Департамента рыболовства и дикой природы Калифорнии (California Department of Fish and Wildlife – CDFW) поступили на анализ две погибшие птицы, доставленные коммунальным предприятием Pacific Gas & Electric (PG&E).

Одной из них оказалась кольчатая горлица, другой – обыкновенный скворец.

Экспертиза не выявила признаков поражения электрическим током, однако у обоих птиц были травмы, которые могли быть вызваны пневматическим оружием, дробовиком или рогаткой.

Местные жители не верят, что дробовик или пневматическое оружие могли создать такой звук, похожий на хлопок фейерверка.

«Кроме того, крайне маловероятно, что кто-то смог бы настолько точно и регулярно стрелять по птицам», – заявил один из очевидцев местному телеканалу KGO-TV.

«Точная причина травм остается невыясненной, однако расследование продолжается, и отношение к инцидентам самое серьезное», - информирует Департамент дикой природы.

Линия электропередач в Ричмонде. Фото: abc7

Часть горожан все же винит компанию PG&E, намекая на возможные сбои в электросети.