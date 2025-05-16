Видео Паника в городе: почему в воздухе внезапно взрываются птицы?

Жители Ричмонда в штате Калифорния, США, оказались в центре настоящей криминально-мистической драмы: с небес на землю падают мертвые птицы. Один очевидец утверждает, что видел, как птица взорвалась, другие горожане обвиняют в инцидентах энергетическую компанию.
За последние месяцы в городе нашли около пятидесяти мертвых птиц, некоторые из них якобы «взорвались прямо в воздухе», сообщает Guardian.
Камера наблюдения у одного из домов зафиксировала момент, когда птица падает с электрических проводов, перед этим за кадром раздается сильный хлопок.
Видео привело к всплеску паники и появлению множества конспирологических версий: одни местные жители убеждены, что происходящее имеет природные причины, другие подозревают злой умысел.
В лабораторию Департамента рыболовства и дикой природы Калифорнии (California Department of Fish and Wildlife – CDFW) поступили на анализ две погибшие птицы, доставленные коммунальным предприятием Pacific Gas & Electric (PG&E).
Одной из них оказалась кольчатая горлица, другой – обыкновенный скворец.
Экспертиза не выявила признаков поражения электрическим током, однако у обоих птиц были травмы, которые могли быть вызваны пневматическим оружием, дробовиком или рогаткой.
Местные жители не верят, что дробовик или пневматическое оружие могли создать такой звук, похожий на хлопок фейерверка.
«Кроме того, крайне маловероятно, что кто-то смог бы настолько точно и регулярно стрелять по птицам», – заявил один из очевидцев местному телеканалу KGO-TV.
«Точная причина травм остается невыясненной, однако расследование продолжается, и отношение к инцидентам самое серьезное», - информирует Департамент дикой природы.
Часть горожан все же винит компанию PG&E, намекая на возможные сбои в электросети.
Представитель предприятия Тамар Саркисян утверждает, что никаких нарушений в оборудовании PG&E зафиксировано не было. По ее словам, речь также не идет об ударах током.
К расследованию присоединилась и шерифская служба округа Контра-Коста, чтобы собрать дополнительные улики и получить ответы на волнующие население вопросы.
Местный житель Максимиллиан Боллинг рассказал телеканалу ABC7 о шокирующем происшествии: «Птицы садятся на провода, а затем вдруг просто взрываются. Это очень жестокое и психологически травмирующее зрелище».
Расследование инцидентов в Калифорнии проходит на фоне растущего беспокойства о состоянии здоровья птиц по всей стране.
В этом году в США вспышка высокопатогенного птичьего гриппа привела к серьезным последствиям для пищевой промышленности, включая резкий рост цен на куриные яйца.
Вирус распространяется через инфицированных животных и непастеризованные продукты животного происхождения и представляет опасность прежде всего для тех, кто работает с домашней птицей или молочным скотом, а также для потребителей сырого молока или недостаточно прожаренного мяса.
Загадка города Ричмонд до сих пор остается нераскрытой - местное сообщество ждет исчерпывающих ответов от полиции и властей.