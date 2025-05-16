Пять распространенных причин, по которым владельцы коммерческой недвижимости теряют деньги

​«К сожалению, мы видим в повседневной работе, что многие владельцы коммерческой недвижимости теряют деньги каждый месяц, даже не подозревая об этом. Вот пять наиболее распространенных причин, по которым имущество не используется в полной мере», - начал он.

1. Пустующее помещение не приносит дохода

«Каждый пустой квадратный метр - это расход. Часто помещения простаивают в надежде на будущих арендаторов или из-за нереалистичных ожиданий по цене. Однако каждый месяц без арендатора - это ноль дохода, при этом коммунальные расходы, обслуживание и налоги продолжают начисляться. Даже краткосрочная аренда лучше простоя. Также стоит рассмотреть возможность разделения помещения на более мелкие части», - объяснил Раттасепп.

2. Неверная арендная ставка - слишком высокая или слишком низкая

«Часто собственники переоценивают рыночную стоимость объекта, из-за чего помещение остается пустым или возникают затяжные переговоры, заканчивающиеся уступками. Обратная ситуация - аренда по устаревшим ставкам, не соответствующим текущему рынку. Решение - регулярная оценка рыночных условий и при необходимости корректировка условий договора», - отметил он.

3. Невыгодные действующие договоры

«Слишком гибкие договоры или условия, благоприятные арендатору, могут привести к непредвиденным расходам, преждевременному расторжению или простоям. Часто в договорах отсутствуют индексация инфляции, четкое распределение расходов или обязательства арендатора по инвестициям. Решение - регулярный пересмотр договоров с учетом интересов владельца и рыночной ситуации», - сказал Раттасепп.

4. Скрытые расходы съедают прибыль

«Многие владельцы не осознают, какая часть дохода уходит на управление, обслуживание и сопутствующие расходы. Старые системы отопления, неухоженные фасады и неэффективное распределение затрат делают эксплуатацию дорогой. Один из часто забываемых расходов - земельный налог. Если участок большой или находится в дорогом районе, налог может быть существенным. Рекомендую проводить аудит расходов, оценивать земельный налог и, если возможно, оптимизировать размер или использование участка», - пояснил он.

5. Недостаток знаний о рынке