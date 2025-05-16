ГАЛЕРЕЯ Rail Baltic Estonia заключила рекордные контракты на строительство основной трассы

С заключением этих контрактов строительство всего основного пассажирского маршрута в пределах Эстонии теперь полностью охвачено договорными обязательствами. Проект продолжает уверенное движение к своей цели - запуску скоростного железнодорожного сообщения между Таллинном и Варшавой к 2030 году.