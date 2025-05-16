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ГАЛЕРЕЯ Rail Baltic Estonia заключила рекордные контракты на строительство основной трассы

Проект Rail Baltica - крупнейший в Европе проект по строительству высокоскоростной железной дороги - достиг важной вехи. Сегодня были подписаны договоры с двумя международными консорциумами, которые займутся реализацией двух ключевых участков основной трассы на территории Эстонии.

С заключением этих контрактов строительство всего основного пассажирского маршрута в пределах Эстонии теперь полностью охвачено договорными обязательствами. Проект продолжает уверенное движение к своей цели - запуску скоростного железнодорожного сообщения между Таллинном и Варшавой к 2030 году.

Сотрудничество с международными лидерами в сфере инфраструктурного строительства принесет в Эстонию инженерные знания мирового уровня и откроет новые возможности для местных компаний.

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