ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES Эта торговая сеть неожиданно стала самой дорогой из-за одного товара

Еще пару недель назад разница между самой дешевой и самой дорогой корзинами составляла всего 6,75 евро - это был самый низкий показатель за последнее время. Однако теперь разрыв увеличился на 3,44 евро и достиг 10,19 евро. Это говорит о том, что, хотя в некоторых магазинах цены снижаются, в других они растут еще быстрее, усиливая ценовой контраст между розничными сетями.