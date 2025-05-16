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ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES Эта торговая сеть неожиданно стала самой дорогой из-за одного товара

Перевод: Сергей Светлов
Продуктовая корзина. Иллюстративное фото.
Продуктовая корзина. Иллюстративное фото. Фото: Konstantin Sednev, Eesti Meedia

Свежий обзор продуктовых корзин от Postimees показывает, что разница в стоимости между самой дешевой и самой дорогой корзинами снова увеличилась. Если ранее немецкая сеть дискаунтеров Lidl претендовала на титул самой дешевой корзины, то теперь ситуация изменилась.

Еще пару недель назад разница между самой дешевой и самой дорогой корзинами составляла всего 6,75 евро - это был самый низкий показатель за последнее время. Однако теперь разрыв увеличился на 3,44 евро и достиг 10,19 евро. Это говорит о том, что, хотя в некоторых магазинах цены снижаются, в других они растут еще быстрее, усиливая ценовой контраст между розничными сетями.

На этой неделе снова выделяется магазин Grossi Toidukaubad с самой дешевой продуктовой корзиной: общая стоимость их набора товаров снизилась на 1,88 евро по сравнению с данными двухнедельной давности. Дополнительное преимущество Grossi обеспечивают, среди прочего, заметно более низкие цены на масло и паприку.

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