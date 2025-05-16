Зеленский заявил, что приедет в Турцию, но вести переговоры будет только с Путиным. Кремль объявил состав российской делегации незадолго до полуночи 14 мая. Ее возглавил Мединский. В делегацию также вошли представители Минобороны и МИД России.

Российская делегация прилетела в Стамбул 15 мая утром. Зеленский прибыл в Анкару около полудня. По прилету он назвал уровень российской делегации «бутафорским».

«Мы видим, это больше похоже на бутафорский уровень. Мы подумаем, что будем делать и какие будут наши дальнейшие шаги, после разговора с президентом Эрдоганом», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский говорил, что из Анкары может прилететь в Стамбул, если там будет Путин.

Карта. Фото: BBC

Кремль днем 15 мая категорически исключил вероятность того, что Путин поедет на переговоры в Стамбул. Президент США Дональд Трамп заявил, что отказ Путина от участия в переговорах его не удивляет.

«Зачем ему ехать, если я не поеду?» — сказал Трамп в Катаре. Он не исключал, что в пятницу, 16 мая, может присоединиться к переговорам в Турции, если это будет необходимо (вероятно, Трамп имел в виду прогресс на переговорах). Его турне на Ближний Восток закончилось 15 мая визитом в ОАЭ, после чего он вернулся в США.