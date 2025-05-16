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Суббота будет облачной, но теплой

Облака вблизи поселка Симуна.
Облачная погода. Фото: Kairo Kiitsak

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода. 

Зона дождей пройдет с юго-востока на северо-запад страны, к утру дожди прекратятся. Местами дожди сильные, по регионам туманы. Ветер южных, затем восточных направлений, 2-7, до полуночи на северном побережье и в районе Рижского залива северо-восточный до 10, порывами до 13 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла.

Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха 13-17, на побережье местами до 10 градусов тепла.

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