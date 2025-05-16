Российская армия все плотнее сосредотачивается у границы с Финляндией

Шведский телеканал SVT заказал у Planet Labs спутниковые снимки, на которых видно, что Россия наращивает свое военное присутствие на военных базах вблизи финской границы. Аналитики обнаружили активность на четырех базах: Каменка, Петрозаводск, Североморск-2 и Оленья.
Особенно выделяется база Каменка, расположенная всего в 56 километрах от финской границы. Если раньше эта территория была относительно неразвитой, то спутниковые снимки показывают, что с февраля здесь появилось более 130 военных палаток, рассчитанных на размещение почти 2000 солдат.