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Российская армия все плотнее сосредотачивается у границы с Финляндией

Перевод: Сергей Светлов
Карельская бригада - одно из трех подразделений быстрого реагирования армии Финляндии, предназначенное для отражения внезапной атаки. На снимке изображена их 155-мм самоходная гаубица K9, известная высокой мобильностью, точностью и мощной огневой поддержкой. Напротив Карельской бригады, по другую сторону границы, снова открываются закрытые в советское время военные базы, которые теперь оснащаются более современным вооружением.
Карельская бригада - одно из трех подразделений быстрого реагирования армии Финляндии, предназначенное для отражения внезапной атаки. На снимке изображена их 155-мм самоходная гаубица K9, известная высокой мобильностью, точностью и мощной огневой поддержкой. Напротив Карельской бригады, по другую сторону границы, снова открываются закрытые в советское время военные базы, которые теперь оснащаются более современным вооружением. Фото: Jonathan Nackstrand / AFP / Scanpix

Шведский телеканал SVT заказал у Planet Labs спутниковые снимки, на которых видно, что Россия наращивает свое военное присутствие на военных базах вблизи финской границы. Аналитики обнаружили активность на четырех базах: Каменка, Петрозаводск, Североморск-2 и Оленья.

Особенно выделяется база Каменка, расположенная всего в 56 километрах от финской границы. Если раньше эта территория была относительно неразвитой, то спутниковые снимки показывают, что с февраля здесь появилось более 130 военных палаток, рассчитанных на размещение почти 2000 солдат.

Но это далеко не все. На фотографиях также видны признаки строительства новых казарм, расширения инфраструктуры для ВВС и масштабной реконструкции старых объектов.

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