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ГРАФИКИ Сравнение цен на топливо в странах Балтии: цены выросли только в Эстонии, а в других странах снизились

Перевод: Сергей Светлов
Заправка. Иллюстративное фото.
Заправка. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

Согласно пятничному сравнению цен в столицах стран Балтии от Circle K, за последнюю неделю цены на топливо в Таллинне выросли, в то время как в Вильнюсе и Риге значительно снизились.

В Таллинне стоимость бензина 95 miles и 98 miles plus увеличилась на 4,5 цента. Цена литра дизельного топлива выросла на 1,5 цента. В то же время в Риге цены на бензин упали на восемь центов, а на дизель - на шесть центов. В Вильнюсе цены на бензин снизились на 11 центов, а литр дизеля подешевел на восемь центов по сравнению с прошлой неделей.

В пятницу литр бензина 95 miles стоил в столице Эстонии 1,579 евро, что на 11,5 цента дороже, чем в Риге, и на 16 центов дороже, чем в Вильнюсе. Цена бензина 98 miles plus в Таллинне составила 1,639 евро, что также на 11,5 цента больше, чем в Риге, но уже на 12,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

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