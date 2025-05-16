ГРАФИКИ Сравнение цен на топливо в странах Балтии: цены выросли только в Эстонии, а в других странах снизились

В Таллинне стоимость бензина 95 miles и 98 miles plus увеличилась на 4,5 цента. Цена литра дизельного топлива выросла на 1,5 цента. В то же время в Риге цены на бензин упали на восемь центов, а на дизель - на шесть центов. В Вильнюсе цены на бензин снизились на 11 центов, а литр дизеля подешевел на восемь центов по сравнению с прошлой неделей.