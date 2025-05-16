Полиция: мотивом стрельбы в шведском учебном центре в Эребру было самоубийство

Как сообщил руководивший операцией полицейский Хенрик Дальстрём, 35-летний Рикард Андерссон неоднократно лишался социальных пособий, испытывал постоянные финансовые трудности и имел проблемы с психическим здоровьем.

Полиция убеждена, что Андерссон, застрелившийся после самой масштабной массовой стрельбы в современной истории Швеции, находился в состоянии глубокого отчаяния и безнадежности, которое постепенно переросло в желание покончить с собой, заявил Дальстрём на пресс-конференции.

По версии следствия, Андерссон выбрал кампус Risbergska в Эребру, потому что учился там с 2019 по 2021 год на курсах математики, которые так и не смог завершить. В день стрельбы при нем был старый учебник по математике, уточнил Дальстрём.

Он добавил, что, несмотря на сотрудничество с полицией Норвегии, США и Европола, многие вопросы так и остались без ответа, так как телефон Андерссона и его жесткие диски так и не были найдены.

Дальстрём подчеркнул, что никаких признаков идеологических или политических мотивов выявлено не было, и нет никаких доказательств того, что он намеренно мстил кому-то конкретному или определенной группе людей.

Хотя почти все жертвы были выходцами из других стран, полиция уверена, что Андерссон выбирал цели случайно.

«Похоже, что он стрелял методично по всем, кто попадался в его поле зрения, и эти люди были случайными жертвами», - говорится в заявлении полиции.

Среди погибших и тяжело раненых оказались как ученики, так и сотрудники учебного центра, что, по словам полиции, отражает срез его населения.

В кампусе Risbergska преподают шведский язык иностранцам и общеобразовательные предметы для взрослых.

Кроме десяти убитых, шесть человек получили ранения.

У Андерссона, в организме которого были обнаружены следы амфетамина, при себе было несколько ружей и сотни патронов. Оружие он переносил в гитарном футляре.

Полиция считает, что готовиться к массовому убийству он начал еще осенью 2024 года, когда забрал футляр для гитары из дома своих родителей, оставив саму гитару.