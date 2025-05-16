Шведского дипломата, обвиненного в шпионаже, нашли мертвым

Министерство иностранных дел страны подтвердило журналистам факт смерти одного из своих сотрудников, отказавшись вдаваться в какие-либо дальнейшие подробности.

Два дня назад, вскоре после того как подозреваемый в шпионаже был выпущен на свободу, его адвокат Антон Странд заявил журналистам, что его клиент находится в больнице «с травмами нескольких частей тела», якобы полученными в процессе ареста и содержания под стражей.

По словам Странда, его подзащитный подал в полицию жалобу на неправомерные действия представителей властей и превышение ими служебных полномочий.

Двое суток спустя СМИ сообщили, что в ночь на пятницу подозреваемый в шпионаже дипломат был обнаружен мертвым.

О воскресном аресте неназванного дипломата и проведении обыска в его доме Служба безопасности Швеции (SAPO) сообщила в понедельник. Не сообщив никаких подробностей дела, в пресс-службе ведомства лишь уточнили, что подозревают арестованного в шпионаже.

Во вторник шведская общественная телекомпания SVT сузила круг подозреваемых, сообщив, что мужчина был дипломатом высокого ранга и работал в нескольких шведских посольствах. Также SAPO расследовала возможную связь между ним и советником правительства по национальной безопасности Тобиасом Тюбергом.