США обсудят вывод войск из Европы до конца 2025 года

«Все будет организовано, мы больше не будем терпеть затягивание в этом вопросе. Нам просто нужно проработать практические последствия», - сказал он, выступая на конференции по вопросам безопасности в Эстонии.

По словам Уитакера, Вашингтон обсудит любые изменения численности войск с союзниками, чтобы избежать пробелов в системе безопасности. При этом США не собираются покидать НАТО, а европейские партнеры ознакомлены с планами Америки, которая «уже более 30 лет желает сократить военное присутствие в Европе», цитирует политика агентство Reuters.

США призывают Европу увеличить расходы на оборону

В феврале вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что страны НАТО обязаны наращивать военные расходы. Президент Дональд Трамп пригрозил прекратить участие США в системе коллективной защиты альянса, если европейцы не увеличат свои расходы на оборону до пяти процентов ВВП.

В середине марта в министерстве обороны США был распространен документ за подписью главы Пентагона Пита Хегсета, в нем Китай был описан как «единственная угроза, на которую ориентируется министерство», а потенциальное вторжение на Тайвань - как сценарий, который должен быть приоритетным по сравнению с другими потенциальными опасностями, писала газета The Washington Post. В руководстве Хегсета также говорилось о том, что союзники Вашингтона по НАТО должно взять на себя основную роль в сдерживании угроз со стороны России, КНДР и Ирана.