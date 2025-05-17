Сб, 17.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Ожидаемое «ничего»: как в Украине оценили встречу в Стамбуле

Дональд Трамп, Владимир Путин и Владимир Зеленский.
Дональд Трамп, Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. 

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 1179-го дня войны, 17 мая.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xsE9EeDEjo9Tck8fVXCUW3vFJS4z5YqVh5taLI77RQs/edit?gid=0#gid=0

Ключевые слова

Наверх