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Пропавший в пятницу в Рапла мужчина в воскресенье был найден мертвым

Поминальная свеча.
Поминальная свеча. Фото: VisionalMedia / Shutterstock

Полиция в субботу попросила население помочь установить местонахождение 64-летнего Яака, который 16 мая покинул свой дом на улице Эхитая в Рапла и до сих пор туда не вернулся. В воскресенье стало известно, что мужчина найден мертвым.

Как сообщает полиция, в ходе поисковых работ на местности волонтеры обнаружили в воскресенье в деревне Сулупере в Рапламаа тело Яака.

Причина смерти мужчины будет установлена ​​в ходе вскрытия; первоначально никаких признаков преступления не обнаружено. Полиция приносит близким Яака глубокие соболезнования.

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