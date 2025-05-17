Пропавший в пятницу в Рапла мужчина в воскресенье был найден мертвым

Полиция в субботу попросила население помочь установить местонахождение 64-летнего Яака, который 16 мая покинул свой дом на улице Эхитая в Рапла и до сих пор туда не вернулся. В воскресенье стало известно, что мужчина найден мертвым.
Как сообщает полиция, в ходе поисковых работ на местности волонтеры обнаружили в воскресенье в деревне Сулупере в Рапламаа тело Яака.
Причина смерти мужчины будет установлена в ходе вскрытия; первоначально никаких признаков преступления не обнаружено. Полиция приносит близким Яака глубокие соболезнования.