Вышел из дома и исчез: полиция ищет пропавшего 64-летнего мужчину

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 64-летнего Яака, который 16 мая ушел из своего дома на улице Эхитая в Рапла и до сих пор не вернулся.
Яак не взял с собой ни телефон, ни кошелек. В районе Таммемяэ, где Яаку обычно нравится гулять, его не нашли, и пока нет информации о том, чтобы он мог пойти к кому-то в гости. Полиция также убедилась, что Яак не находится в больнице. В ходе поисков, длившихся до полуночи, полицейские прочесали район, также была задействована команда с дронами, но безрезультатно.
Яак худощавого телосложения, с темными короткими волосами, ростом около 175 см. При выходе из дома на нем была синяя куртка и джинсы. Он может носить и очки.
Если кто-либо видел человека, подходящего под это описание, после утра 16 мая, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.