Вышел из дома и исчез: полиция ищет пропавшего 64-летнего мужчину

Яак не взял с собой ни телефон, ни кошелек. В районе Таммемяэ, где Яаку обычно нравится гулять, его не нашли, и пока нет информации о том, чтобы он мог пойти к кому-то в гости. Полиция также убедилась, что Яак не находится в больнице. В ходе поисков, длившихся до полуночи, полицейские прочесали район, также была задействована команда с дронами, но безрезультатно.