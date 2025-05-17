«Все хотят мира – кроме России»: Кая Каллас подчеркнула необходимость дальнейшего давления на РФ

По словам президента Кариса, Европе как никогда необходимо стать сильной в военном отношении. «Европа движется в правильном направлении в укреплении своего оборонного потенциала. Многое уже сделано, но впереди еще долгий путь».

«Эстония будет инвестировать в национальную оборону более 5 процентов своего ВВП, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. Это не политическая цифра - это подсчет наших экспертов о том, сколько стоит оборона Эстонии и наши обязательства перед НАТО», - добавил он.

Президент призвал союзников сделать то же самое. «Нам нужно не только создать новые возможности, но и выбраться из ямы, образовавшейся в результате десятилетий недофинансирования. Не инвестировав обещанные в 2014 году 2 процента, Европа потеряла сотни миллиардов оборонного потенциала. Нам нужно сдерживание, которое работало бы сейчас, а не через десять лет», - подчеркнул президент Карис.

«Сложность задачи часто затмевает ее важность. Некоторые говорят, что это естественно, что страны, соседствующие с Россией, тратят больше средств на оборону. Но они, похоже, не понимают, что агрессия России направлена не только против ее соседей - она направлена против всей Европы и всего НАТО», - сказал президент.

Глава государства поддержал инициативу президента Франции Макрона и премьер-министра Великобритании Стармера о создании коалиции желающих предоставить гарантии безопасности Украине. «Наши Силы обороны готовы принять в ней участие, если Рийгикогу даст свое согласие».

Президент подтвердил, что Эстония поддерживает стремление Украины к членству в НАТО. «Не только потому, что это лучшая гарантия мирного будущего для Украины, но и потому, что Украина, с ее волей к самозащите и несгибаемой армией, сделает НАТО сильнее, а Европу в целом - более безопасной. Я убежден, что Украина однажды станет членом НАТО».

По его словам, российская угроза не исчезнет от доброжелательности или уступок. «Эстонии трудно доверять России в любом соглашении — Россия уже нарушала договоры и с нами, и с нашими союзниками, включая свидетельство о рождении нашего государства, Тартуский мирный договор 1920 года».