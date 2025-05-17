«Все хотят мира – кроме России»: Кая Каллас подчеркнула необходимость дальнейшего давления на РФ

Верховный представитель ЕС по иностранной политике Кая Каллас в пятницу подчеркнула необходимость продолжать оказывать давление на Россию.
«Все хотят мира – кроме России. Санкции и политическая изоляция необходимы, чтобы продолжать оказывать давление на Россию», - написала Каллас в социальной сети X.
Она также подчеркнула важность сплоченности, отметив, что она важнее, чем когда-либо раньше.
Everyone wants peace – except Russia.— Kaja Kallas (@kajakallas) May 16, 2025
Sanctions and political isolation are essential to keep up the pressure on Russia.
That’s why unity matters more than ever. pic.twitter.com/SuOGwiueVY
Президент Эстонии призвал союзников к укреплению обороноспособности
В пятницу на обеде по случаю открытия Международной конференции Леннарта Мери президент Алар Карис призвал к укреплению обороноспособности и союзнических отношений.
«Создание связей между союзниками - это сила Запада. Это наш козырь. Как Америка дает Европе силы быть глобальным игроком, так и Европа, в свою очередь, помогает поддерживать глобальное влияние Америки. Сильный НАТО вместе с сильной Европой вызывает доверие, уверенность в себе, а значит, и способность поддерживать мир», - подчеркнул глава государства.
По словам президента Кариса, Эстония привержена союзническим отношениям, а также НАТО, Европейскому союзу и многостороннему подходу. «Наш успех, наша свобода - это прямой результат нашего сотрудничества с союзниками. Сотрудничество между странами на протяжении десятилетий обеспечивало мир и безопасность в Европе и других странах. Объединенная сила и убежденность наших союзников - лучший сдерживающий фактор для наших противников», - сказал глава государства.
По словам президента Кариса, Европе как никогда необходимо стать сильной в военном отношении. «Европа движется в правильном направлении в укреплении своего оборонного потенциала. Многое уже сделано, но впереди еще долгий путь».
«Эстония будет инвестировать в национальную оборону более 5 процентов своего ВВП, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. Это не политическая цифра - это подсчет наших экспертов о том, сколько стоит оборона Эстонии и наши обязательства перед НАТО», - добавил он.
Президент призвал союзников сделать то же самое. «Нам нужно не только создать новые возможности, но и выбраться из ямы, образовавшейся в результате десятилетий недофинансирования. Не инвестировав обещанные в 2014 году 2 процента, Европа потеряла сотни миллиардов оборонного потенциала. Нам нужно сдерживание, которое работало бы сейчас, а не через десять лет», - подчеркнул президент Карис.
«Сложность задачи часто затмевает ее важность. Некоторые говорят, что это естественно, что страны, соседствующие с Россией, тратят больше средств на оборону. Но они, похоже, не понимают, что агрессия России направлена не только против ее соседей - она направлена против всей Европы и всего НАТО», - сказал президент.
Глава государства поддержал инициативу президента Франции Макрона и премьер-министра Великобритании Стармера о создании коалиции желающих предоставить гарантии безопасности Украине. «Наши Силы обороны готовы принять в ней участие, если Рийгикогу даст свое согласие».
Президент подтвердил, что Эстония поддерживает стремление Украины к членству в НАТО. «Не только потому, что это лучшая гарантия мирного будущего для Украины, но и потому, что Украина, с ее волей к самозащите и несгибаемой армией, сделает НАТО сильнее, а Европу в целом - более безопасной. Я убежден, что Украина однажды станет членом НАТО».
По его словам, российская угроза не исчезнет от доброжелательности или уступок. «Эстонии трудно доверять России в любом соглашении — Россия уже нарушала договоры и с нами, и с нашими союзниками, включая свидетельство о рождении нашего государства, Тартуский мирный договор 1920 года».
«Уступки требованиям диктаторов никогда не приводили к прочному миру. Прочный мир наступал тогда, когда мы выходили из зоны комфорта и противостояли тирании, - сказал глава государства. - Для сдерживания тиранов необходимы сила и действия, а не только слова».