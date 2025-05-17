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Тяжелое ДТП: маленький ребенок попал под колеса грузовика

Скорая помощь. Иллюстративное фото.
Скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Maanus Masing/Saarte Hääl

В пятницу, 16 мая, вечером в результате ДТП пострадал семилетний ребенок.

Вчера в 19:35 в Пыльвамаа в волости Канепи в деревне Кроотусе у дома на Кооли, 2 произошло ДТП: семилетний мальчик бежал рядом с движущимся грузовиком Daf, которым управлял 20-летний молодой человек, поскользнулся и упал под колеса.

Скорая помощь доставила пострадавшего ребенка в больницу.

Еще одно трагическое ДТП с грузовиком

Напомним, что в конце апреля в деревне Лийва в волости Муху грузовик насмерть сбил ребенка. 

30 апреля в 13:32 в полицию поступило сообщение, что ребенок, переходивший дорогу по пешеходному переходу, был сбит грузовиком. ​Водитель скрылся с места происшествия, но позже полицейские установили его личность.

Медики оказали ребенку первую помощь на месте и на вертолете он был доставлен в Таллиннскую больницу, где, к сожалению, скончался через несколько дней, 2 мая.

Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе возбужденного уголовного дела.

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