Тяжелое ДТП: маленький ребенок попал под колеса грузовика

Вчера в 19:35 в Пыльвамаа в волости Канепи в деревне Кроотусе у дома на Кооли, 2 произошло ДТП: семилетний мальчик бежал рядом с движущимся грузовиком Daf, которым управлял 20-летний молодой человек, поскользнулся и упал под колеса.

Скорая помощь доставила пострадавшего ребенка в больницу.

Еще одно трагическое ДТП с грузовиком

Напомним, что в конце апреля в деревне Лийва в волости Муху грузовик насмерть сбил ребенка.

30 апреля в 13:32 в полицию поступило сообщение, что ребенок, переходивший дорогу по пешеходному переходу, был сбит грузовиком. ​Водитель скрылся с места происшествия, но позже полицейские установили его личность.

Медики оказали ребенку первую помощь на месте и на вертолете он был доставлен в Таллиннскую больницу, где, к сожалению, скончался через несколько дней, 2 мая.