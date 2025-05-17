«Частичный успех» или новый Минск? Пять вопросов, оставшихся после Стамбула

К тому же, можно возразить критикам состава российской делегации, на недавних американо-российских переговорах в Саудовской Аравии Москву представляли вполне влиятельные и статусные Сергей Лавров и Юрий Ушаков, но это, кажется, не сделало ту встречу более результативной.

Другое дело, что сложно оппонировать тезису Владимира Зеленского и его соратников о том, что единственным человеком в России, который может принимать стратегические решения относительно войны против Украины, является сам Владимир Путин. Однако его приезд в Стамбул изначально виделся маловероятным.

Во-первых, сложно представить себе, что Путин без сверхкрайней необходимости летит на встречу с человеком, олицетворяющим фиаско «второй армии мира» в Украине, с человеком, которого до последнего времени российский лидер называл нелегитимным главой Украины.

Во-вторых, - и это объяснение можно встретить в российских СМИ, - сам политический стиль Путина подразумевает, что он избегает импровизаций и неожиданностей. Его визиты на важные переговоры всегда предваряются затяжной подготовительной работой, а обсуждать принципиальные договоренности на ходу он просто не видит смысла.