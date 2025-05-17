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Не пропустите! Бесплатно или всего лишь один евро: по всей Эстонии проходит Ночь музеев

Ночь музеев в 2024 году.
Ночь музеев в 2024 году. Фото: Dmitri Kotjuh

Сегодня, 17 мая, пройдет Ночь музеев - «Книга в ночи!», в этот же день отмечается и международный День музеев.

По всей Эстонии международную Ночь музеев отметит более 200 музеев и других учреждений, связанных с наследием, и в связи с этим они будут открыты дольше обычного. 

В этом году исполняется 500 лет с упоминания первой известной нам книги на эстонском языке.

Исследования говорят о том, что как посещение музеев, так и чтение книг снимают стресс. Очень вероятно, что можно получить двойной эффект, если читать книги прямо в музее.

Музеи и учреждения, связанные с наследием, в рамках Ночи музеев порадуют посетителей увлекательными специальными программами и поделятся новыми знаниями. Приходите отмечать праздник, посвященный музеям, и поучаствуйте в Годе эстонской книги, находясь в уникальной среде.

В Ночь музеев билеты в музеи стоят всего 1 евро. Многие музеи и учреждения, связанные с наследием, будут и вовсе открыты бесплатно. 

Узнать больше и ознакомиться со специальными программами можно здесь.

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