Британский эксперт по безопасности, журналист и первый э-резидент Эстонии Эдвард Лукас заявил на состоявшейся в таллиннском музее Vabamu публичной лекции, что право Эстонии на государственную независимость больше никогда не должно подвергаться сомнению.
«Мир должен знать, что эстонское государство – это реальное место, где живут реальные люди, а не какая-то картографическая выдумка, историческая ошибка или квадратик на геополитической шахматной доске», – произнес он.
На лекции «Чему Европа должна научиться у Эстонии» (Estonian Lessons: What Europe Needs to Learn), проведенной Vabamu совместно с программой э-резидентства, Лукас говорил о своей дружбе с Эстонией, начавшейся более 30 лет назад, вспоминая яркие исторические события и поворотные моменты в истории Эстонии, которые он пережил лично.
«Эстония правильно оценила риски перехода в свободный мир и, будучи молодым государством, сумела упрямо проигнорировать советы Запада, оставаясь непреклонной в принятии решений, начиная от финансов и заканчивая вопросами государственного языка и гражданства», – сказал он.
«Вы живете рядом с недобрым восточным соседом, и поэтому эстонцам пришлось приложить огромные усилия, чтобы быть услышанными и увиденными», – заявил Лукас.
Он добавил, что, хотя история Эстонии является примером стойкости, все же постоянно существует риск, что нас проигнорируют, особенно из-за распространения лжи «историками-любителями» вроде Путина.
«Дезинформация смертельно опасна для демократии. К счастью, Эстония осознала это на ранней стадии. Еще 20 лет назад крупные западные державы относились к российской угрозе с недоверием, но сегодня это уже не так», – считает Лукас.
Он высоко оценил приверженность сегодняшней Эстонии развитию цифрового государства и обороноспособности.
«Эстонцы были правы не только относительно российского государства, но и относительно обороны и сдерживания, поддерживая расходы на оборону на уровне двух процентов, в то время как в других станах эти расходы были постыдно низкими. Если бы они прислушались к Эстонии, мы бы не оказались сейчас в ситуации, когда общественность и лидеры США считают европейских союзников нахлебниками», – отметил Лукас.
Являясь э-резидентом, он выразил надежду, что вскоре остальной мир также наверстает упущенное. «Многие страны, включая мою родину, потратили миллиарды на национальные ИТ-системы, которые работают далеко не так хорошо, как те, к которым народ Эстонии привык в повседневной жизни», – признался он.
«Эстонцы были во многом правы. Прислушайтесь к эстонцам, когда они говорят об экономике, инновациях и цифровой идентичности. И особенно прислушайтесь к ним, когда они говорят об обороне», – подчеркнул Лукас в своем послании к европейским странам.
«Поддержка, оказываемая Эдвардом Лукасом эстонскому государству, внесла неоценимый вклад в повышение заметности нашей страны в мире. Мы искренне благодарны и гордимся тем, что среди э-резидентов у нас есть друг, который верит в нас и помогает сделать Эстонию больше», – сказала руководитель программы э-резидентства Лийна Вахтрас.
Послушать лекцию были приглашены молодые люди, принимающие участие в деятельности Noorte Vabamu (Молодежный Vabamu) и заканчивающие учебный год. «Из лекции Эдварда Лукаса мне запомнилось в первую очередь то, что уже в 1939–40 годах Эстония правильно понимала геополитическую ситуацию, еще до того, как западноевропейские государства осознали, что происходит», – сказала абитуриентка гимназии Густава Адольфа Алис Кангро.
«Поэтому эти страны должны что-то предпринять также сегодня, а не просто говорить, что страны Балтии правы. Глядя на сегодняшние непростые трансатлантические отношения, легко обвинять во всем Соединенные Штаты, тогда как большинство европейских стран уже много лет не удосуживаются увеличить свои расходы на оборону».
Эдвард Лукас – британский писатель, журналист, эксперт по безопасности, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA – Center for European Policy Analysis), а также колумнист The Timesi и Eesti Päevaleht. За десятилетия он опубликовал множество статей об Эстонии в международной прессе. В 2014 году он стал первым э-резидентом Эстонии. «Эстонский цифровой идентификатор личности – для меня, пожалуй, большее почетное отличие, чем государственная награда, – и, уж точно более практичный», – сказал Лукас.
Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставления иностранным гражданам безопасного доступа к эстонским государственным электронным услугам. За прошедшие годы э-резидентами стали более 125 000 человек (не считая аннулированных статусов) из 185 стран.
За годы существования программы э-резиденты учредили и стали соучредителями более 35 000 эстонских предприятий. Общий прямой экономический эффект от программы э-резидентства для государства составил 327 миллионов евро. Программа приносит государству также косвенные доходы благодаря репутационной выгоде Эстонии, росту числа эстонских компаний, обслуживающих э‑резидентов, и инвестициям. В основе определения экономического эффекта программы лежит утвержденная на государственном уровне модель, которая учитывает уплаченные эстонскими компаниями э-резидентов налоги на рабочую силу и подоходный налог с особых случаев (в основном с дивидендов).
Предприятиями э-резидентов считаются такие эстонские предприятия, в которых роль э-резидента в предприятии установлена в момент учреждения или в течение 90 дней после него, а статус э-резидента иностранного гражданина, вошедшего в предприятие, должен быть установлен до учреждения предприятия.