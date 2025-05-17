«Мир должен знать, что эстонское государство – это реальное место, где живут реальные люди, а не какая-то картографическая выдумка, историческая ошибка или квадратик на геополитической шахматной доске», – произнес он.

На лекции «Чему Европа должна научиться у Эстонии» (Estonian Lessons: What Europe Needs to Learn), проведенной Vabamu совместно с программой э-резидентства, Лукас говорил о своей дружбе с Эстонией, начавшейся более 30 лет назад, вспоминая яркие исторические события и поворотные моменты в истории Эстонии, которые он пережил лично.

«Эстония правильно оценила риски перехода в свободный мир и, будучи молодым государством, сумела упрямо проигнорировать советы Запада, оставаясь непреклонной в принятии решений, начиная от финансов и заканчивая вопросами государственного языка и гражданства», – сказал он.

«Вы живете рядом с недобрым восточным соседом, и поэтому эстонцам пришлось приложить огромные усилия, чтобы быть услышанными и увиденными», – заявил Лукас.

Он добавил, что, хотя история Эстонии является примером стойкости, все же постоянно существует риск, что нас проигнорируют, особенно из-за распространения лжи «историками-любителями» вроде Путина.

«Дезинформация смертельно опасна для демократии. К счастью, Эстония осознала это на ранней стадии. Еще 20 лет назад крупные западные державы относились к российской угрозе с недоверием, но сегодня это уже не так», – считает Лукас.

Он высоко оценил приверженность сегодняшней Эстонии развитию цифрового государства и обороноспособности.