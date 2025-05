На лекции «Чему Европа должна научиться у Эстонии» (Estonian Lessons: What Europe Needs to Learn), проведенной Vabamu совместно с программой э-резидентства, Лукас говорил о своей дружбе с Эстонией, начавшейся более 30 лет назад, вспоминая яркие исторические события и поворотные моменты в истории Эстонии, которые он пережил лично.